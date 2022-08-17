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Что делать, чтобы яблоки не темнели во время готовки: простые хитрости, которые вы должны знать

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как сделать, чтобы яблоки не темнели при нарезке
Как сделать, чтобы яблоки не темнели при нарезке

Ваши фруктовые салаты и блюда с яблочной начинкой больше не будут выглядеть пожелтевшими и неаппетитными

В праздник Яблочного Спаса чуть ли не главное блюдо на столе – это яблоки. Они входят в рецепты многих угощений, десертов, нарезок и салатов. Но, к сожалению, измельченные кусочки яблок буквально за считанные минуты темнеют на глазах.

На самом деле они не портятся: соприкасаясь с воздухом, так проявляет себя железо, которыми как раз и богаты яблоки. Это полезно для здоровья, но вот аппетитный и привлекательный вид угощения при этом часто теряется.

"Телеграф" решил поделиться с вами несколькими полезными лайфхаками, что нужно делать с нарезанными яблоками, чтобы они моментально не темнели, пока вы занимаетесь остальными продуктами.

Чем обработать яблоки, чтобы они не темнели при нарезке: советы хозяйкам

  • Лимонный сок. Общеизвестная хитрость – сбрызнуть лимонным соком нарезанные яблочные кусочки. Для этого сойдет как свежевыжатый, так и консервированный сок. А еще подойдет сок лайма.
  • Подкисленная вода. Если яблоки сами по себе уже кислые, то снизить эту концентрацию можно, разведя лимонный сок или же лимонную кислоту кипяченой водой. Ломтики яблока опускают в подкисленную воду на минуту и откидывают на дуршлаг.
  • Соленый раствор. Неожиданный консервант для сладких яблок, но тоже вполне надежный. Он подойдет для яблок, которые готовятся в салат. Сделайте раствор чайной ложки соли в литре воды и опустите в него ломтики на 5 минут, а затем хорошенько промойте чистой водой.
  • Газировка. В состав сладких газированных напитков входит лимонная кислота. Если залить ним яблочные дольки на 3-4 минуты, они еще долго останутся свежими и аппетитными.

Ранее "Телеграф" делился рецептом шарлотки с яблоками, которую можно приготовить накануне Яблочного Спаса. А еще рассказывал, как сделать маринованные пикантные яблоки на зиму.

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#Яблоки #Лайфхаки