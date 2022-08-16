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Маринованные пикантные яблоки на зиму: простой рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как вкусно замариновать яблоки на зиму дома в банках
Как вкусно замариновать яблоки на зиму дома в банках

Маринованные яблоки можно сочетать с другими овощами и фруктами

Чаще из яблочного урожая на зиму готовят компоты, соки или варенье. Однако многие несправедливо забывают о маринованных яблоках, ведь это очень хороший способ переработки фруктов. Тем более на носу Яблочный Спас, поэтому чем не повод замариновать блюдо из освященных яблок.

Зимой маринованные яблочки можно сочетать с другими овощами и фруктами, приготовленными с помощью маринования, или подавать в качестве самостоятельной закуски. Рецептом заготовки поделились в кулинарном блоге ye.ua_gurman в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • 3,5 кг яблок
  • 4 л воды
  • 10 cт. л. сахара
  • 2 ст. л. соли
  • 150 мл яблочного уксуса
  • 1 ст. л. черного перца горошком
  • лавровый лист
  • несколько бутонов гвоздики
  • душистый перец горошком
  • звездочки бодьяна

Приготовление:

  1. Специи расфасовать в две трехлитровые банки, предварительно прошедшие стерилизацию. Затем тару полностью заполнить целыми яблоками, причем их размер не должен препятствовать прохождению через горлышко банки.
  2. Маринад: в воде смешать сахар и соль, довести до кипения. Затем влить уксус и дать маринаду еще раз закипеть. Залить этим раствором банки с яблоками.
  3. Поставить заготовки в кастрюлю с водой и стерилизовать. Продолжительность – до 20 минут.
  4. Затем банки закатать металлическими крышками и перевернуть вверх дном. Укутать одеялом и выдержать в таком состоянии до полного охлаждения.

Ранее "Телеграф" делился рецептом шарлотки с яблоками, которую можно приготовить накануне Яблочного Спаса. Десерт приятно удивит вкусом и легкостью в приготовлении.

Теги:
#Рецепты #Яблоки #Консервация