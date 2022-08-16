Маринованные пикантные яблоки на зиму: простой рецепт

Маринованные яблоки можно сочетать с другими овощами и фруктами

Чаще из яблочного урожая на зиму готовят компоты, соки или варенье. Однако многие несправедливо забывают о маринованных яблоках, ведь это очень хороший способ переработки фруктов. Тем более на носу Яблочный Спас, поэтому чем не повод замариновать блюдо из освященных яблок.

Зимой маринованные яблочки можно сочетать с другими овощами и фруктами, приготовленными с помощью маринования, или подавать в качестве самостоятельной закуски. Рецептом заготовки поделились в кулинарном блоге ye.ua_gurman в Инстаграме.

Ингредиенты:

3,5 кг яблок

4 л воды

10 cт. л. сахара

2 ст. л. соли

150 мл яблочного уксуса

1 ст. л. черного перца горошком

лавровый лист

несколько бутонов гвоздики

душистый перец горошком

звездочки бодьяна

Приготовление:

Специи расфасовать в две трехлитровые банки, предварительно прошедшие стерилизацию. Затем тару полностью заполнить целыми яблоками, причем их размер не должен препятствовать прохождению через горлышко банки. Маринад: в воде смешать сахар и соль, довести до кипения. Затем влить уксус и дать маринаду еще раз закипеть. Залить этим раствором банки с яблоками. Поставить заготовки в кастрюлю с водой и стерилизовать. Продолжительность – до 20 минут. Затем банки закатать металлическими крышками и перевернуть вверх дном. Укутать одеялом и выдержать в таком состоянии до полного охлаждения.

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