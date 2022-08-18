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Диетический фруктовый салат с йогуртом: полезно для здоровья, приятно для фигуры

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Диетический фруктовый салат
Диетический фруктовый салат

Побалуйте себя легким салатиком, и пусть ваше лето будет экзотическим и вкусным.

Лето – самое время налегать на витаминные салаты из свежих овощей. Но полезный и вкусный салатик также можно приготовить из фруктов, ягод и какой-нибудь экзотики. При этом такой перекус будет позитивным для настроения, легким для желудка и не отягощающим для вашей фигуры, ведь в нем всего 53.3 ккал.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию очень простой в приготовлении, но вкусный по результату фруктовый салат, заправленный йогуртом. Это настоящее летнее лакомство. Причем, все ингредиенты вы можете взять по своему желанию – что вам больше нравится. А также добавить своих – по желанию. И обязательно сделайте его в креманке или прозрачной мини-салатнице – так он выглядит наряднее.

Фруктовый салат – ингредиенты:

  • бананы,
  • мандарины,
  • киви,
  • клубника,
  • нежирный йогурт.

Как приготовить диетический салат – пошаговый рецепт:

  1. Киви почистите и порежьте кубиками.
  2. Мандарины очистите не только от верхней кожуры, но и снимите с долек белые пленки, и также порежьте кубиками.
  3. У клубники удалите хвостики и нарежьте кружочками.
  4. Банан очистите и нарежьте кубиками.
  5. Все фрукты аккуратно перемешайте и полейте йогуртом.
  6. Подавайте сразу и не храните в холодильнике. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт диетического салата со свежей капустой и адыгейским сыром. А еще в жару прекрасно готовить летний торт "Битое стекло".

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#Рецепт #Салат #Десерт