Диетический фруктовый салат с йогуртом: полезно для здоровья, приятно для фигуры

Побалуйте себя легким салатиком, и пусть ваше лето будет экзотическим и вкусным.

Лето – самое время налегать на витаминные салаты из свежих овощей. Но полезный и вкусный салатик также можно приготовить из фруктов, ягод и какой-нибудь экзотики. При этом такой перекус будет позитивным для настроения, легким для желудка и не отягощающим для вашей фигуры, ведь в нем всего 53.3 ккал.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию очень простой в приготовлении, но вкусный по результату фруктовый салат, заправленный йогуртом. Это настоящее летнее лакомство. Причем, все ингредиенты вы можете взять по своему желанию – что вам больше нравится. А также добавить своих – по желанию. И обязательно сделайте его в креманке или прозрачной мини-салатнице – так он выглядит наряднее.

Фруктовый салат – ингредиенты:

бананы,

мандарины,

киви,

клубника,

нежирный йогурт.

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Как приготовить диетический салат – пошаговый рецепт:

Киви почистите и порежьте кубиками. Мандарины очистите не только от верхней кожуры, но и снимите с долек белые пленки, и также порежьте кубиками. У клубники удалите хвостики и нарежьте кружочками. Банан очистите и нарежьте кубиками. Все фрукты аккуратно перемешайте и полейте йогуртом. Подавайте сразу и не храните в холодильнике. Приятного аппетита!

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