Диетический фруктовый салат с йогуртом: полезно для здоровья, приятно для фигуры
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Побалуйте себя легким салатиком, и пусть ваше лето будет экзотическим и вкусным.
Лето – самое время налегать на витаминные салаты из свежих овощей. Но полезный и вкусный салатик также можно приготовить из фруктов, ягод и какой-нибудь экзотики. При этом такой перекус будет позитивным для настроения, легким для желудка и не отягощающим для вашей фигуры, ведь в нем всего 53.3 ккал.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию очень простой в приготовлении, но вкусный по результату фруктовый салат, заправленный йогуртом. Это настоящее летнее лакомство. Причем, все ингредиенты вы можете взять по своему желанию – что вам больше нравится. А также добавить своих – по желанию. И обязательно сделайте его в креманке или прозрачной мини-салатнице – так он выглядит наряднее.
Фруктовый салат – ингредиенты:
- бананы,
- мандарины,
- киви,
- клубника,
- нежирный йогурт.
Как приготовить диетический салат – пошаговый рецепт:
- Киви почистите и порежьте кубиками.
- Мандарины очистите не только от верхней кожуры, но и снимите с долек белые пленки, и также порежьте кубиками.
- У клубники удалите хвостики и нарежьте кружочками.
- Банан очистите и нарежьте кубиками.
- Все фрукты аккуратно перемешайте и полейте йогуртом.
- Подавайте сразу и не храните в холодильнике. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт диетического салата со свежей капустой и адыгейским сыром. А еще в жару прекрасно готовить летний торт "Битое стекло".