Новорічний настрій на цілий рік: рецепт приголомшливого варення з мандаринів

Готуйтеся роздавати рецепт своїм подругам

У вас залишилися ще сили заготовити ще пару баночок солодкого варення на зиму? Як щодо закатати в банки трохи новорічного настрою? Так, ми не жартуємо і пропонуємо до вашої уваги рецепт мандаринового варення, яке одним тільки запахом переносить у чарівну атмосферу новорічних свят.

Як зазначає портал prostoway, такий джем з мандаринів готуватиметься досить просто, а його смак закохує з першої ложки. Будьте певні, що такий десерт сподобається всім вашим рідним.

Мандаринове варення: рецепт

Інгредієнти:

Мандарини – 1 кг.

Великий апельсин – 1 шт.

Цукор – 1 кг

Вода — 1 склянка

мелений імбир – 2 ч. л.

Ванільний цукор — 1 пакетик

Спосіб приготування:

Очистьте мандарини від шкірки та розділіть на окремі часточки. Аналогічно зробіть із апельсином. Укладіть фрукти в емальовану каструлю і залийте склянкою води. Через 8:00 поставте заготовку на повільний вогонь і додайте імбир. Після закипання варіть суміш 1,5 години, постійно помішуючи. Додайте у варення ванільку та цукор, варіть ще 1,5 години. Розлийте по попередньо стерилізованим і сухим банкам і закатайте металевими кришками.

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