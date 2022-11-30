Новорічний настрій на цілий рік: рецепт приголомшливого варення з мандаринів
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Готуйтеся роздавати рецепт своїм подругам
У вас залишилися ще сили заготовити ще пару баночок солодкого варення на зиму? Як щодо закатати в банки трохи новорічного настрою? Так, ми не жартуємо і пропонуємо до вашої уваги рецепт мандаринового варення, яке одним тільки запахом переносить у чарівну атмосферу новорічних свят.
Як зазначає портал prostoway, такий джем з мандаринів готуватиметься досить просто, а його смак закохує з першої ложки. Будьте певні, що такий десерт сподобається всім вашим рідним.
Мандаринове варення: рецепт
Інгредієнти:
- Мандарини – 1 кг.
- Великий апельсин – 1 шт.
- Цукор – 1 кг
- Вода — 1 склянка
- мелений імбир – 2 ч. л.
- Ванільний цукор — 1 пакетик
Спосіб приготування:
- Очистьте мандарини від шкірки та розділіть на окремі часточки. Аналогічно зробіть із апельсином.
- Укладіть фрукти в емальовану каструлю і залийте склянкою води.
- Через 8:00 поставте заготовку на повільний вогонь і додайте імбир.
- Після закипання варіть суміш 1,5 години, постійно помішуючи.
- Додайте у варення ванільку та цукор, варіть ще 1,5 години.
- Розлийте по попередньо стерилізованим і сухим банкам і закатайте металевими кришками.
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