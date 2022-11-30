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Новорічний настрій на цілий рік: рецепт приголомшливого варення з мандаринів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Мандаринове варення — рецепт Новина оновлена 30 листопада 2022, 16:08
Мандаринове варення — рецепт. Фото pexels.com

Готуйтеся роздавати рецепт своїм подругам

У вас залишилися ще сили заготовити ще пару баночок солодкого варення на зиму? Як щодо закатати в банки трохи новорічного настрою? Так, ми не жартуємо і пропонуємо до вашої уваги рецепт мандаринового варення, яке одним тільки запахом переносить у чарівну атмосферу новорічних свят.

Як зазначає портал prostoway, такий джем з мандаринів готуватиметься досить просто, а його смак закохує з першої ложки. Будьте певні, що такий десерт сподобається всім вашим рідним.

Мандаринове варення: рецепт

Інгредієнти:

  • Мандарини – 1 кг.
  • Великий апельсин – 1 шт.
  • Цукор – 1 кг
  • Вода — 1 склянка
  • мелений імбир – 2 ч. л.
  • Ванільний цукор — 1 пакетик

Спосіб приготування:

  1. Очистьте мандарини від шкірки та розділіть на окремі часточки. Аналогічно зробіть із апельсином.
  2. Укладіть фрукти в емальовану каструлю і залийте склянкою води.
  3. Через 8:00 поставте заготовку на повільний вогонь і додайте імбир.
  4. Після закипання варіть суміш 1,5 години, постійно помішуючи.
  5. Додайте у варення ванільку та цукор, варіть ще 1,5 години.
  6. Розлийте по попередньо стерилізованим і сухим банкам і закатайте металевими кришками.

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