Пряний грушевий компот на зиму: простий рецепт
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Такі ароматні пікантні груші в закатці зазвичай розходяться першими.
Сезон закаток у розпалі. Господині поспішають зробити заготівлі якнайбільше і найрізноманітніше, щоб узимку насолоджуватися вітамінами, приємними десертами та гострими закусками.
"Телеграф" пропонуємо вам незвичайний рецепт компоту, в якому фрукти мають приємний пряний смак. Для такої закатки краще брати стиглі, соковиті, але не перезрілі груші. Рецепт наведено із розрахунку на дві 3-літрові банки.
Як зварити грушевий компот
Інгредієнти:
- 2 кг стиглих груш,
- 2 л води
- 230 г цукру,
- 1/3 ч. ложки лимонної кислоти,
- прянощі: гвоздика, кориця в паличках.
Приготування:
- Груші добре помийте і видаліть хвостики.
- На дно підготовлених простерилізованих банок покладіть 1-2 штучки гвоздики та шматочок палички кориці.
- Наповніть банки грушами.
- Залийте банки окропом, накрийте прокип’яченими кришками і залиште на 25 хвилин.
- Злийте воду в каструлю, додайте цукор, лимонну кислоту і зваріть сироп.
- Киплячим сиропом знову залийте банки до самого краю.
- Закатайте груші, переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою і залиште до повного охолодження.
Смачного!
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