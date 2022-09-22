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Пряний грушевий компот на зиму: простий рецепт

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Грушевий компот Новина оновлена 22 вересня 2022, 15:17
Грушевий компот

Такі ароматні пікантні груші в закатці зазвичай розходяться першими.

Сезон закаток у розпалі. Господині поспішають зробити заготівлі якнайбільше і найрізноманітніше, щоб узимку насолоджуватися вітамінами, приємними десертами та гострими закусками.

"Телеграф" пропонуємо вам незвичайний рецепт компоту, в якому фрукти мають приємний пряний смак. Для такої закатки краще брати стиглі, соковиті, але не перезрілі груші. Рецепт наведено із розрахунку на дві 3-літрові банки.

Як зварити грушевий компот

Інгредієнти:

  • 2 кг стиглих груш,
  • 2 л води
  • 230 г цукру,
  • 1/3 ч. ложки лимонної кислоти,
  • прянощі: гвоздика, кориця в паличках.

Приготування:

  1. Груші добре помийте і видаліть хвостики.
  2. На дно підготовлених простерилізованих банок покладіть 1-2 штучки гвоздики та шматочок палички кориці.
  3. Наповніть банки грушами.
  4. Залийте банки окропом, накрийте прокип’яченими кришками і залиште на 25 хвилин.
  5. Злийте воду в каструлю, додайте цукор, лимонну кислоту і зваріть сироп.
  6. Киплячим сиропом знову залийте банки до самого краю.
  7. Закатайте груші, переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою і залиште до повного охолодження.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як незвичайно заготовити кабачки на зиму – зваріть ароматний компот. А ще читайте рецепт персикового джему на зиму.

Теги:
#Компот #Груша #Заготовки на зиму