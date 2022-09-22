Пряний грушевий компот на зиму: простий рецепт

Такі ароматні пікантні груші в закатці зазвичай розходяться першими.

Сезон закаток у розпалі. Господині поспішають зробити заготівлі якнайбільше і найрізноманітніше, щоб узимку насолоджуватися вітамінами, приємними десертами та гострими закусками.

"Телеграф" пропонуємо вам незвичайний рецепт компоту, в якому фрукти мають приємний пряний смак. Для такої закатки краще брати стиглі, соковиті, але не перезрілі груші. Рецепт наведено із розрахунку на дві 3-літрові банки.

Як зварити грушевий компот

Інгредієнти:

2 кг стиглих груш,

2 л води

230 г цукру,

1/3 ч. ложки лимонної кислоти,

прянощі: гвоздика, кориця в паличках.

Приготування:

Груші добре помийте і видаліть хвостики. На дно підготовлених простерилізованих банок покладіть 1-2 штучки гвоздики та шматочок палички кориці. Наповніть банки грушами. Залийте банки окропом, накрийте прокип’яченими кришками і залиште на 25 хвилин. Злийте воду в каструлю, додайте цукор, лимонну кислоту і зваріть сироп. Киплячим сиропом знову залийте банки до самого краю. Закатайте груші, переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою і залиште до повного охолодження.

Смачного!

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