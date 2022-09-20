Персиковий джем на зиму: заготовте вишуканий десерт

Ароматний, ніжний та дуже смачний: як просто приготувати джем із персиків.

У продовження теми заготовок на зиму "Телеграф" радить вам закатати різні варіанти варень і джемів. Їх можна зробити буквально по дві баночки, зате взимку ви із задоволенням ласуватимете літніми вітамінами та соковитими фруктами.

Тим паче, що вони готуються зовсім нескладно. Спробуйте рецепт літнього персикового джему. Він виходить у міру густим, дуже ароматним і ніжним, але при цьому зовсім не приторним.

Для цього рецепту рекомендуємо взяти стиглі солодкі персики. До речі, можна використовувати непривабливі і переспілі плоди, які просто так їсти вже не хочеться, а ось у закатку вони саме підуть.

Як готувати персиковий джем на зиму

Інгредієнти:

2 кг персиків,

1 кг цукру.

Приготування:

Персики очистіть від шкірки та кісточок і наріжте на четвертинки. Помістіть персики в каструлю, пересипте цукром і залиште на 3 години, щоб плоди пустили сік. Якщо персики виявились не дуже соковитими або дали мало соку, можна додати трохи води. Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть до кипіння і періодично помішуючи, варіть персики півгодини. Збийте масу блендером до однорідності. Поставте персики на вогонь і варіть іще 10 хвилин. Розлийте джем по чистих сухих баночках і закрийте. Зберігайте персикове варення у темному прохолодному місці.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився секретом незвичайної заготівлі кабачків на зиму і пропонував зварити ароматний компот.