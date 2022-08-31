Персикове варення з цитрусами, імбиром та корицею: спробуйте несподіваний смак

Такий десерт не лише покращить зимовий настрій, а й підніме на ноги під час застуди.

На зиму варто закатати не лише популярні, смачні та ароматні варення з ягід та фруктів. З ними добре пити чай і використовувати для випічки у начинку. Але важливо ще подбати про своє здоров’я.

Десерт, яким пропонує вам запастися "Телеграф", не просто смачний. Персикове варення крім ніжних фруктів містить імбир та лимони. А це справжня вітамінна бомба, яка напевно стане вам у нагоді, якщо хтось із членів родини раптом надумає підчепити сезонну застуду. А ще стане профілактикою весняного авітамінозу.

Як приготувати персикове варення на зиму

Інгредієнти:

3 кг персиків,

1 лимон,

1 паличка кориці,

2 шт. цукатів кореня імбиру,

2 кг цукру.

Приготування:

Найголовніше – ретельно вимийте персики. Це простіше зробити за допомогою м’якої щіточки. Поріжте часточками персики і видаліть кісточки. Лимон обдайте окропом і поріжте кубиками разом із цедрою. Також кубиками наріжте цукати з кореня імбиру. Засипте цукром персики, залиште на 2-3 години і зачекайте, поки він розчиниться. Додайте до персиків лимон, імбир та корицю. Варення з персиками вариться на повільному вогні у три заходи по 5 хвилин із перервою на 8-10 годин. Перевірити готовність персикового варення можна, капнувши його на тарілку – якщо крапля не розтікається, то можна закатувати. Перед закатуванням дістаньте із варення корицю та викиньте. Гаряче варення розкладіть по підготовлених простерилізованих банках і закатайте. Переверніть банки, укутайте ковдрою та залиште до повного остигання.

Смачного!

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