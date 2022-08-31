Персикове варення з цитрусами, імбиром та корицею: спробуйте несподіваний смак
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 35
Такий десерт не лише покращить зимовий настрій, а й підніме на ноги під час застуди.
На зиму варто закатати не лише популярні, смачні та ароматні варення з ягід та фруктів. З ними добре пити чай і використовувати для випічки у начинку. Але важливо ще подбати про своє здоров’я.
Десерт, яким пропонує вам запастися "Телеграф", не просто смачний. Персикове варення крім ніжних фруктів містить імбир та лимони. А це справжня вітамінна бомба, яка напевно стане вам у нагоді, якщо хтось із членів родини раптом надумає підчепити сезонну застуду. А ще стане профілактикою весняного авітамінозу.
Як приготувати персикове варення на зиму
Інгредієнти:
- 3 кг персиків,
- 1 лимон,
- 1 паличка кориці,
- 2 шт. цукатів кореня імбиру,
- 2 кг цукру.
Приготування:
- Найголовніше – ретельно вимийте персики. Це простіше зробити за допомогою м’якої щіточки.
- Поріжте часточками персики і видаліть кісточки.
- Лимон обдайте окропом і поріжте кубиками разом із цедрою.
- Також кубиками наріжте цукати з кореня імбиру.
- Засипте цукром персики, залиште на 2-3 години і зачекайте, поки він розчиниться.
- Додайте до персиків лимон, імбир та корицю.
- Варення з персиками вариться на повільному вогні у три заходи по 5 хвилин із перервою на 8-10 годин.
- Перевірити готовність персикового варення можна, капнувши його на тарілку – якщо крапля не розтікається, то можна закатувати.
- Перед закатуванням дістаньте із варення корицю та викиньте.
- Гаряче варення розкладіть по підготовлених простерилізованих банках і закатайте.
- Переверніть банки, укутайте ковдрою та залиште до повного остигання.
Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом консервації для дітей та дорослих — як закатати яблучне пюре зі згущеним молоком. А ще запасіться на зиму баночками маринованого винограду.