Як зробити так, щоб варення не забродило: 3 секрети приготування солодких заготівель

Якщо технологію приготування порушено, варення може запліснявіти, забродити або навіть зацукруватися

Варення — десерт, який обов'язково має бути в списку заготівель на зиму. І без різниці, з яких фруктів, ягід, або ж навіть овочів, буде законсервований солодкий смаколик.

Не рідкі випадки, коли варення починає бродити, перетворюючись на домашню наливку. Щоб уникнути цієї неприємності, слід дотримуватись лише трьох правил, пишуть у блозі "Рецепти закруток" в Інстаграмі.

Що робити, щоб варення не забродило

Ягоди мають бути чистими, свіжими і зрілими. Банки для зберігання варення — стерильними. Зберігати сире варення слід у холодильнику або погребі.

Іноді варення покривають шаром цукру (1–1,5 см), щоб утворилася "пробка", яка оберігатиме його від бродіння.

Якість варення багато в чому залежить від дотримання режиму його приготування:

у правильного варення сироп мусить бути не рідким і не дуже густим;

коричнево-бурий колір свідчить про те, що варення переварене;

занадто рідкий сироп вказує на те, що варення не доварене або зварене занадто швидко, і плоди не встигли просочитися цукром.

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