Как сделать так, чтобы варенье не забродило: 3 секрета приготовления сладких заготовок

Если технология приготовления нарушена, варенье может заплесневеть, забродить или даже засахариться

Варенье – десерт, который обязательно должен быть в списке заготовок на зиму. И без разницы, из каких фруктов, ягод, или даже овощей, будет законсервирована сладкая вкуснятина.

Не редки случаи, когда варенье начинает бродить, превращаясь в домашнюю наливку. Чтобы избежать этой неприятности, следует соблюдать только три правила, пишут в блоге "Рецепти закруток" в Инстаграме.

Что делать, чтобы варенье не забродило

Ягоды должны быть чистыми, свежими и зрелыми. Банки для хранения варенья – стерильными. Хранить сырое варенье следует в холодильнике или погребе.

Иногда варенье покрывают слоем сахара (1–1,5 см), чтобы образовалась "пробка", предохраняющая его от брожения.

Качество варенья во многом зависит от соблюдения режима его приготовления:

у правильного варенья сироп должен быть не редким и не очень густым;

коричнево-бурый цвет свидетельствует о том, что варенье переварено;

слишком жидкий сироп указывает на то, что варенье не доварено или сварено слишком быстро, и плоды не успели пропитаться сахаром.

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