Как сделать так, чтобы варенье не забродило: 3 секрета приготовления сладких заготовок
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Если технология приготовления нарушена, варенье может заплесневеть, забродить или даже засахариться
Варенье – десерт, который обязательно должен быть в списке заготовок на зиму. И без разницы, из каких фруктов, ягод, или даже овощей, будет законсервирована сладкая вкуснятина.
Не редки случаи, когда варенье начинает бродить, превращаясь в домашнюю наливку. Чтобы избежать этой неприятности, следует соблюдать только три правила, пишут в блоге "Рецепти закруток" в Инстаграме.
Что делать, чтобы варенье не забродило
- Ягоды должны быть чистыми, свежими и зрелыми.
- Банки для хранения варенья – стерильными.
- Хранить сырое варенье следует в холодильнике или погребе.
Иногда варенье покрывают слоем сахара (1–1,5 см), чтобы образовалась "пробка", предохраняющая его от брожения.
Качество варенья во многом зависит от соблюдения режима его приготовления:
- у правильного варенья сироп должен быть не редким и не очень густым;
- коричнево-бурый цвет свидетельствует о том, что варенье переварено;
- слишком жидкий сироп указывает на то, что варенье не доварено или сварено слишком быстро, и плоды не успели пропитаться сахаром.
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