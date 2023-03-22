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Невозможно оторваться: топ-3 лучших рецепта пасхальной глазури

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Глазурь на паску
Глазурь на паску. Фото smak.ua

Такая глазурь сделает выпечку еще вкуснее

Уже не за горами главный христианский праздник — Пасха. Поэтому начинаем уже немного готовится — собирать рецепты пышных пасок и думать о глазури.

Если же у вас еще нет проверенных рецептов приготовления глазури — не беда. С помощью Smak мы делимся с вами тремя рецептами ее приготовления.

Как приготовить глазурь на паску

Белая глазурь

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт;
  • сахар – ½ ст.;
  • вода – ½ ст.

Способ приготовления:

  1. Насыпьте в кастрюлю сахар и залейте воду, поставьте на огонь, перемешивая.
  2. Как только сироп закипел, увеличиваете огонь и готовите около 6 минут — у вас должен получиться сахарный сироп.
  3. Яичный белок взбейте миксером до пены, добавьте сахарный сироп.
  4. Нанесите глазурь на паски.

Лимонная глазурь

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.;
  • сахарная пудра – 200 г;
  • лимонный сок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Отделите белок от желтка.
  2. Взбейте белок, добавляя сахарную пудру до густой консистенции.
  3. В смесь добавьте лимонный сок и перемешайте 1-2 минуты. Глазурь можно наносить на выпечку.

Шоколадная глазурь

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 50 г;
  • шоколад – 100 г;
  • вода – 20 г.

Способ приготовления:

  1. Разломайте шоколад и положите в кастрюлю. ДОбавьте 20 г воды и растопите на паровой бане.
  2. Растопите сливочное масло.
  3. Постепенно добавляйте растопленное масло в шоколад и перемешивайте. Глазурь готова!

Кстати, Телеграф уже делился рецептом воздушной паски. Она получается ароматной и очень мягкой.

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#Рецепт #Паска #Глазурь