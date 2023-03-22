Невозможно оторваться: топ-3 лучших рецепта пасхальной глазури
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Такая глазурь сделает выпечку еще вкуснее
Уже не за горами главный христианский праздник — Пасха. Поэтому начинаем уже немного готовится — собирать рецепты пышных пасок и думать о глазури.
Если же у вас еще нет проверенных рецептов приготовления глазури — не беда. С помощью Smak мы делимся с вами тремя рецептами ее приготовления.
Как приготовить глазурь на паску
Белая глазурь
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт;
- сахар – ½ ст.;
- вода – ½ ст.
Способ приготовления:
- Насыпьте в кастрюлю сахар и залейте воду, поставьте на огонь, перемешивая.
- Как только сироп закипел, увеличиваете огонь и готовите около 6 минут — у вас должен получиться сахарный сироп.
- Яичный белок взбейте миксером до пены, добавьте сахарный сироп.
- Нанесите глазурь на паски.
Лимонная глазурь
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- сахарная пудра – 200 г;
- лимонный сок – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Отделите белок от желтка.
- Взбейте белок, добавляя сахарную пудру до густой консистенции.
- В смесь добавьте лимонный сок и перемешайте 1-2 минуты. Глазурь можно наносить на выпечку.
Шоколадная глазурь
Ингредиенты:
- сливочное масло – 50 г;
- шоколад – 100 г;
- вода – 20 г.
Способ приготовления:
- Разломайте шоколад и положите в кастрюлю. ДОбавьте 20 г воды и растопите на паровой бане.
- Растопите сливочное масло.
- Постепенно добавляйте растопленное масло в шоколад и перемешивайте. Глазурь готова!
Кстати, Телеграф уже делился рецептом воздушной паски. Она получается ароматной и очень мягкой.