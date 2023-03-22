Невозможно оторваться: топ-3 лучших рецепта пасхальной глазури

Такая глазурь сделает выпечку еще вкуснее

Уже не за горами главный христианский праздник — Пасха. Поэтому начинаем уже немного готовится — собирать рецепты пышных пасок и думать о глазури.

Если же у вас еще нет проверенных рецептов приготовления глазури — не беда. С помощью Smak мы делимся с вами тремя рецептами ее приготовления.

Как приготовить глазурь на паску

Белая глазурь

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт;

сахар – ½ ст.;

вода – ½ ст.

Способ приготовления:

Насыпьте в кастрюлю сахар и залейте воду, поставьте на огонь, перемешивая. Как только сироп закипел, увеличиваете огонь и готовите около 6 минут — у вас должен получиться сахарный сироп. Яичный белок взбейте миксером до пены, добавьте сахарный сироп. Нанесите глазурь на паски.

Лимонная глазурь

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

сахарная пудра – 200 г;

лимонный сок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Отделите белок от желтка. Взбейте белок, добавляя сахарную пудру до густой консистенции. В смесь добавьте лимонный сок и перемешайте 1-2 минуты. Глазурь можно наносить на выпечку.

Шоколадная глазурь

Ингредиенты:

сливочное масло – 50 г;

шоколад – 100 г;

вода – 20 г.

Способ приготовления:

Разломайте шоколад и положите в кастрюлю. ДОбавьте 20 г воды и растопите на паровой бане. Растопите сливочное масло. Постепенно добавляйте растопленное масло в шоколад и перемешивайте. Глазурь готова!

Кстати, Телеграф уже делился рецептом воздушной паски. Она получается ароматной и очень мягкой.