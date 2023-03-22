Свинина по-гречески: один ингредиент придаст блюду пикантности

Необычный рецепт знакомого мяса

Способов приготовления мяса невероятное множество. Его можно запечь в духовке, пожарить на сковороде с различными ингредиентами. Можно ли добавить еще пикантности такому знакомому блюду?

Приготовить нежную и сочную свинину нам поможет апельсин. Smak поделился необычным рецептом.

Как приготовить свинину с апельсинами по-гречески

Ингредиенты:

свиная корейка с реберной костью – 1,2 кг;

лимон – 1 шт.;

апельсин – 4 шт.;

мед – 2 ст.л.;

бульон овощной – 3 стакана;

оливки – 200 г;

крахмал – 1 ст.л.;

тимьян – 1 ч.л.;

чеснок – 5 зубчиков;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо тщательно промойте в холодной воде, обсушите на бумажном полотенце. Два зубчика чеснока очистите, нарежьте ломтиками и вместе с мясом положите в миску. Апельсины помойте. Один апельсин очистите от кожуры и белых волокон, затем нарежьте ломтиками. Со второго апельсина спиралью срежьте кожуру и отложите ее в сторону. Выжмите сок из мякоти трех оставшихся апельсинов и лимона. Полейте соком мясо и поставьте мариновать его на 2 часа, после обсушите салфеткой, посолите и поперчите с обеих сторон. Чеснок очистите, пропустите через пресс, смешайте с сушеным тимьяном и медом. Натрите этой смесью мясо. Поджарьте его в течение 60 минут на противне в разогретой до 200°С духовке. Добавить маринад, в котором оставляли мясо, бульон, ломтики апельсина, апельсиновую цедру и оливки. Продолжайте жарить еще около часа. В конце добавьте разведенный в небольшом количестве воды крахмал.

Телеграф ранее делился рецептом маринада для куриного мяса. Он насытит курочку прекрасным ароматом.