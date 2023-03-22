Свинина по-гречески: один ингредиент придаст блюду пикантности
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Необычный рецепт знакомого мяса
Способов приготовления мяса невероятное множество. Его можно запечь в духовке, пожарить на сковороде с различными ингредиентами. Можно ли добавить еще пикантности такому знакомому блюду?
Приготовить нежную и сочную свинину нам поможет апельсин. Smak поделился необычным рецептом.
Как приготовить свинину с апельсинами по-гречески
Ингредиенты:
- свиная корейка с реберной костью – 1,2 кг;
- лимон – 1 шт.;
- апельсин – 4 шт.;
- мед – 2 ст.л.;
- бульон овощной – 3 стакана;
- оливки – 200 г;
- крахмал – 1 ст.л.;
- тимьян – 1 ч.л.;
- чеснок – 5 зубчиков;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо тщательно промойте в холодной воде, обсушите на бумажном полотенце.
- Два зубчика чеснока очистите, нарежьте ломтиками и вместе с мясом положите в миску.
- Апельсины помойте. Один апельсин очистите от кожуры и белых волокон, затем нарежьте ломтиками. Со второго апельсина спиралью срежьте кожуру и отложите ее в сторону.
- Выжмите сок из мякоти трех оставшихся апельсинов и лимона. Полейте соком мясо и поставьте мариновать его на 2 часа, после обсушите салфеткой, посолите и поперчите с обеих сторон.
- Чеснок очистите, пропустите через пресс, смешайте с сушеным тимьяном и медом. Натрите этой смесью мясо.
- Поджарьте его в течение 60 минут на противне в разогретой до 200°С духовке.
- Добавить маринад, в котором оставляли мясо, бульон, ломтики апельсина, апельсиновую цедру и оливки. Продолжайте жарить еще около часа. В конце добавьте разведенный в небольшом количестве воды крахмал.
Телеграф ранее делился рецептом маринада для куриного мяса. Он насытит курочку прекрасным ароматом.