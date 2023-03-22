Гости удивятся, а потом будут просить рецепт: интересная закуска с творогом и огурцами
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Питательная, еще и низкокалорийная
Мы привыкли есть творог с сахаром, фруктами или другими сладкими добавками. Он активно используется в десертах. Но сейчас сахар и сладости все чаще уходят на второй план. Да и творог совсем иначе раскроется, если использовать его в соленых блюдах.
Потому ProstoWay предлагает заменить сахар на соль, а фрукты на огурцы. Это блюдо можно есть как отдельный соленый перекус, а можно подать гостям как интересную намазку. Дополнительный бонус — она будет низкокалорийной и в то же время богата белком.
Ингредиенты
- Сыр – 300 г
- Огурец свежий – 1 шт
- Лук зеленый – 2-3 стрелочки
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Петрушка или укроп, соль и черный перец — по вкусу
Приготовление:
- Положите в миску творог.
- Огурец нарежьте маленькими кубиками
- Измельчите зелень и чеснок, добавьте к другим ингредиентам.
- Посолите, поперчите, перемешайте.
Такой сыр можно есть без сметаны, потому что соль заставит огурец отдать сок. В общем, это блюдо можно еще усовершенствовать — просто добавьте ваши любимые специи и зелень. А еще домашний творог можно легко и с минимумом ингредиентов превратить в плавленый.