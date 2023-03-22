Вкусно и хрустяще: рецепт необычных сырных чипсов

Отличная закуска всего из пары ингредиентов

Чипсы — не самая полезная, но такая любимая еда. Но проблему вредности продукта можно решить, если сделать их самому. Тем более, что приготовить их можно не только из картофеля.

Сегодня мы попробуем сырные чипсы. По рецепту Сookorama они невероятно хороши как сами по себе, с любым сметанным соусом, так и в качестве закуски к салатам и супам.

Как приготовить сырные чипсы

Ингредиенты:

сыр твердых сортов – 100 грамм;

сладкое топленое масло – 1\2 ч. л.;

травы и/или пряности – по вкусу.

Способ приготовления

На мелкой терке натереть твердый сыр. К сыру можно добавить любые сухие травы и пряности. Подготовить какую-нибудь тяжелую сковороду, прогреть в ней достаточное количество топленого масла. Как только масло станет жидким, на сковороду выложить партиями сыр. Жарить его нужно только с одной стороны. Аккуратно снять со сковороды с помощью лопатки, переложить на бумажное полотенце и полностью остудить.

Сырные чипсы можно жарить двумя способами: небольшими блинами диаметром 5-8 см или одной большой сырной лепешкой, дать остыть и поломать. Подавать можно к супу или просто с белым соусом.

Телеграф делился еще одним секретом приготовления чипсов. Такое блюдо можно приготовить даже без картофеля.