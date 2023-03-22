Как испечь классические французские эклеры: аромат просто сведет с ума
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Как приятно кушать вкусный десерт, приготовленны своими руками
Когда мы думаем о выпечке, нежнейшие ароматы прямо ласкают наш нос! Слышите, как пахнет свежеприготовленный "Наполеон"? А выпечка с заварным кремом — это космос!
Помните, как в детстве мы любили эклеры с заварным кремом? Хотите их приготовить? Smach раздобыл рецепт!
Как приготовить французские эклеры
Ингредиенты:
Для теста:
- яйца – 4 шт.;
- соль – на кончике ножа;
- сахар – 1 ч. л.;
- молоко – 120 мл;
- мука – 140 г;
- вода – 120 мл;
- сливочное масло – 100 г.
Для заварного крема:
- мука или любой сорт крахмала – 35 г;
- ваниль – полстручка;
- сливки 33% или натуральное масло – 150 г;
- молоко цельное – 0,5 л;
- желтки – 5 шт.;
- сахар мелкий – 170 г.
Для украшения:
- темный шоколад – 200 г;
- белый шоколад – 100 г.
Способ приготовления крема:
- Смешать половину порции сахара, ваниль (семена и половинки стручка), довести до кипения. Настоять в течение 30 минут под плотным слоем пищевой пленки — так аромат ванили лучше впитается.
- После влить желтки, растереть венчиком, чтобы не было комков.
- Снова вскипятить душистое молоко.
- Влить молоко в загущенные желтки, взбивая. Массу подогреть, постоянно помешивая. В конце добавить масло.
- Крем можно пропустить через сито. Поставить на холод, через 4 часа добавить взбитые сливки.
Как приготовить тесто:
- Смешать молоко, воду, масло, соль и сахар.
- Довести до кипения, добавить муку и перемешать. Проварить еще 5 минут. Если тесто отстает от кастрюли – оно готово.
- Яйца взбалтывают, вливают в тесто. Выходит нежное кремовое тесто средней густоты.
- С помощью кондитерского мешка посадить наши эклеры на пергамент.
Выпекать эклеры нужно при 200 градусах 20 минут до румяного цвета. Затем 10 минут подсушить при 150 градусах и в охлажденном виде наполнить кремом.
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