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Как испечь классические французские эклеры: аромат просто сведет с ума

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимый эклер с заварным кремом
Любимый эклер с заварным кремом

Как приятно кушать вкусный десерт, приготовленны своими руками

Когда мы думаем о выпечке, нежнейшие ароматы прямо ласкают наш нос! Слышите, как пахнет свежеприготовленный "Наполеон"? А выпечка с заварным кремом — это космос!

Помните, как в детстве мы любили эклеры с заварным кремом? Хотите их приготовить? Smach раздобыл рецепт!

Как приготовить французские эклеры

Ингредиенты:

Для теста:

  • яйца – 4 шт.;
  • соль – на кончике ножа;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • молоко – 120 мл;
  • мука – 140 г;
  • вода – 120 мл;
  • сливочное масло – 100 г.

Для заварного крема:

  • мука или любой сорт крахмала – 35 г;
  • ваниль – полстручка;
  • сливки 33% или натуральное масло – 150 г;
  • молоко цельное – 0,5 л;
  • желтки – 5 шт.;
  • сахар мелкий – 170 г.

Для украшения:

  1. темный шоколад – 200 г;
  2. белый шоколад – 100 г.

Способ приготовления крема:

  1. Смешать половину порции сахара, ваниль (семена и половинки стручка), довести до кипения. Настоять в течение 30 минут под плотным слоем пищевой пленки — так аромат ванили лучше впитается.
  2. После влить желтки, растереть венчиком, чтобы не было комков.
  3. Снова вскипятить душистое молоко.
  4. Влить молоко в загущенные желтки, взбивая. Массу подогреть, постоянно помешивая. В конце добавить масло.
  5. Крем можно пропустить через сито. Поставить на холод, через 4 часа добавить взбитые сливки.

Как приготовить тесто:

  1. Смешать молоко, воду, масло, соль и сахар.
  2. Довести до кипения, добавить муку и перемешать. Проварить еще 5 минут. Если тесто отстает от кастрюли – оно готово.
  3. Яйца взбалтывают, вливают в тесто. Выходит нежное кремовое тесто средней густоты.
  4. С помощью кондитерского мешка посадить наши эклеры на пергамент.

Выпекать эклеры нужно при 200 градусах 20 минут до румяного цвета. Затем 10 минут подсушить при 150 градусах и в охлажденном виде наполнить кремом.

А на "французский" завтрак можно приготовить тосты с корицей. Приготовить его быстро и просто.

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#Рецепт #Десерт #Эклер