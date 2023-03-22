Как испечь классические французские эклеры: аромат просто сведет с ума

Как приятно кушать вкусный десерт, приготовленны своими руками

Когда мы думаем о выпечке, нежнейшие ароматы прямо ласкают наш нос! Слышите, как пахнет свежеприготовленный "Наполеон"? А выпечка с заварным кремом — это космос!

Помните, как в детстве мы любили эклеры с заварным кремом? Хотите их приготовить? Smach раздобыл рецепт!

Как приготовить французские эклеры

Ингредиенты:

Для теста:

яйца – 4 шт.;

соль – на кончике ножа;

сахар – 1 ч. л.;

молоко – 120 мл;

мука – 140 г;

вода – 120 мл;

сливочное масло – 100 г.

Для заварного крема:

мука или любой сорт крахмала – 35 г;

ваниль – полстручка;

сливки 33% или натуральное масло – 150 г;

молоко цельное – 0,5 л;

желтки – 5 шт.;

сахар мелкий – 170 г.

Для украшения:

темный шоколад – 200 г; белый шоколад – 100 г.

Способ приготовления крема:

Смешать половину порции сахара, ваниль (семена и половинки стручка), довести до кипения. Настоять в течение 30 минут под плотным слоем пищевой пленки — так аромат ванили лучше впитается. После влить желтки, растереть венчиком, чтобы не было комков. Снова вскипятить душистое молоко. Влить молоко в загущенные желтки, взбивая. Массу подогреть, постоянно помешивая. В конце добавить масло. Крем можно пропустить через сито. Поставить на холод, через 4 часа добавить взбитые сливки.

Как приготовить тесто:

Смешать молоко, воду, масло, соль и сахар. Довести до кипения, добавить муку и перемешать. Проварить еще 5 минут. Если тесто отстает от кастрюли – оно готово. Яйца взбалтывают, вливают в тесто. Выходит нежное кремовое тесто средней густоты. С помощью кондитерского мешка посадить наши эклеры на пергамент.

Выпекать эклеры нужно при 200 градусах 20 минут до румяного цвета. Затем 10 минут подсушить при 150 градусах и в охлажденном виде наполнить кремом.

А на "французский" завтрак можно приготовить тосты с корицей. Приготовить его быстро и просто.