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Вместо стандартных роллов: рецепт необычного суши-торта

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычный суши-торт
Необычный суши-торт. Фото cookorama.com.ua

Как суши на вкус, но еще необычней

Кто не любит суши? Казалось бы, обычная рыба, просто сваренный рис. Однако мы иногда, да и полакомимся этим блюдом.

Любителям суши предлагаем разнообразить "сушное" меню суши-тортом. Попробуя блюдо по рецепту Сookorama, вы точно не будете разочарованы такой необычной и яркой новинкой!

Как приготовить суши-торт

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г;
  • рис – 200 г;
  • нори – 3 шт.;
  • форель слабо соленая – 250 г;
  • рисовый уксус – 1 ст. л.;
  • майонез – по вкусу;
  • сливочный творог – 400 г;
  • огурец – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Отварить рис, охладить до комнатной температуры и заправить рисовым уксусом. Выложить половину массы риса первым слоем. Для придания салату красивой формы можно использовать кулинарное кольцо.
  2. Смазать рисовый слой небольшим количеством майонеза и покрыть слоем норы.
  3. Нанести половину сливочного сыра, сверху выложить огурец тонкими слайсами.
  4. На огурец нужно выложить слой измельченных вдоль крабовых палочек и смазать их майонезом.
  5. Дальше — опять слой норы, сливочный сыр и нарезанная форель.
  6. Смазываем майонезом, выкладываем вторую половину риса и сразу же подаем на стол.

Кстати, можно попробовать селедку под японским соусом. Уверены, что такой вариант классического салата вы еще не пробовали.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома