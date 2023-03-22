Вместо стандартных роллов: рецепт необычного суши-торта

Как суши на вкус, но еще необычней

Кто не любит суши? Казалось бы, обычная рыба, просто сваренный рис. Однако мы иногда, да и полакомимся этим блюдом.

Любителям суши предлагаем разнообразить "сушное" меню суши-тортом. Попробуя блюдо по рецепту Сookorama, вы точно не будете разочарованы такой необычной и яркой новинкой!

Как приготовить суши-торт

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г;

рис – 200 г;

нори – 3 шт.;

форель слабо соленая – 250 г;

рисовый уксус – 1 ст. л.;

майонез – по вкусу;

сливочный творог – 400 г;

огурец – 1 шт.

Способ приготовления:

Отварить рис, охладить до комнатной температуры и заправить рисовым уксусом. Выложить половину массы риса первым слоем. Для придания салату красивой формы можно использовать кулинарное кольцо. Смазать рисовый слой небольшим количеством майонеза и покрыть слоем норы. Нанести половину сливочного сыра, сверху выложить огурец тонкими слайсами. На огурец нужно выложить слой измельченных вдоль крабовых палочек и смазать их майонезом. Дальше — опять слой норы, сливочный сыр и нарезанная форель. Смазываем майонезом, выкладываем вторую половину риса и сразу же подаем на стол.

Кстати, можно попробовать селедку под японским соусом. Уверены, что такой вариант классического салата вы еще не пробовали.