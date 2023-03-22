Вместо стандартных роллов: рецепт необычного суши-торта
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Как суши на вкус, но еще необычней
Кто не любит суши? Казалось бы, обычная рыба, просто сваренный рис. Однако мы иногда, да и полакомимся этим блюдом.
Любителям суши предлагаем разнообразить "сушное" меню суши-тортом. Попробуя блюдо по рецепту Сookorama, вы точно не будете разочарованы такой необычной и яркой новинкой!
Как приготовить суши-торт
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г;
- рис – 200 г;
- нори – 3 шт.;
- форель слабо соленая – 250 г;
- рисовый уксус – 1 ст. л.;
- майонез – по вкусу;
- сливочный творог – 400 г;
- огурец – 1 шт.
Способ приготовления:
- Отварить рис, охладить до комнатной температуры и заправить рисовым уксусом. Выложить половину массы риса первым слоем. Для придания салату красивой формы можно использовать кулинарное кольцо.
- Смазать рисовый слой небольшим количеством майонеза и покрыть слоем норы.
- Нанести половину сливочного сыра, сверху выложить огурец тонкими слайсами.
- На огурец нужно выложить слой измельченных вдоль крабовых палочек и смазать их майонезом.
- Дальше — опять слой норы, сливочный сыр и нарезанная форель.
- Смазываем майонезом, выкладываем вторую половину риса и сразу же подаем на стол.
Кстати, можно попробовать селедку под японским соусом. Уверены, что такой вариант классического салата вы еще не пробовали.