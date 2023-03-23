Один ингредиент меняет все: сырники будут невероятными без манки и муки

Весь секрет состоит в том, чтобы заменить пшеничную муку рисовой.

Кто не любит сырники. Они могут быть и отличным завтраком, и хорошим перекусом. В них мало калорий и много белков. В традиционном рецепте сырников обычно используют манную крупу или муку.

Другой идеей поделились на сайте Школа Жизни. Суть состоит в том, чтобы не использовать в рецепте манку или привычную пшеничную муку, а добавлять вместо нее рисовую.

Ингредиенты

творог 9% – 180-200 гр

яйца – 1 шт

сахар – 1,5 столовые ложки

соль – щепотка

мука рисовая – 1,5-2 столовые ложки без горки

Способ приготовления:

Для приготовления творог разминаем вилкой или перебиваем в блендере. Главное – добиться однородной текстуры. В него вмешиваем поочередно яйцо, сахар и соль. В конце всыпаем муку. Хорошо вымешиваем тесто и формируем сырники. Обжариваем творожные колобочки с обеих сторон в масле. Готовим на среднем огне к образованию золотистой хрустящей корочки.

Разница неуловима, но она есть. С рисовой мукой текстура становится совсем другой. Именно его используют многие заведения, когда готовят сырники. Такая мука больше азиатский ингредиент, но в последнее время его активно используют украинские кулинары. Еще одна область применения этого продукта — косметология, где из него делают пудру для лица и средства по уходу за волосами.