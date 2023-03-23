Быстрые пирожки с мясом: без молока и дрожжей
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Домашние пирожки – очень вкусная и сытная выпечка. Традиционно ее готовят из дрожжевого теста, с разными начинками. Но самая любимая у многих – пирожки с мясом.
Интересным рецептом поделились на сайте Food.Obozrevatel. Его особенностью является то, что тесто для пирожков готовится на воде без дрожжей. А уксус в рецепте сделает тесто похожим на слоеное.
Ингредиенты:
- Мука — 650 г
- Сливочное масло — 250 г
- Холодная вода — 200 мл
- Яйца — 2 шт
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Уксус 6% — 1 ст. л.
- Мясо — 600 г
- Лук – 2 шт.
- Перец острый молотый – по вкусу
- Сало — 100 г
Пошаговый рецепт:
- Натрите масло, обваливая его в муке. Добавьте соль и сахар.
- Взбейте и влейте в будущее тесто яйца. Добавьте воды комнатной температуры и уксус.
- Тесто следует хорошо вымесить, завернуть в пергамент и оставить в холодильнике на 30 минут.
- В это время мелко нашинкуйте мясо, сало и лук. Смешайте вместе – это будет начинка. Добавьте соль и перец.
- Раскатайте остывшее тесто и сформуйте пирожки. Выложите их на противень и поставьте в раскаленную духовку.
- Они должны печься 40-50 минут. Начинайте готовить при 180 С, а минут через 20 убавьте до 160-170 С.
Чтобы сверху была аппетитная корочка, можете смазать на половине готовности пирожки взбитым яичным желтком или сливочным маслом. А еще есть простой способ замесить тесто так, чтобы не испачкать ни себя, ни кухню.