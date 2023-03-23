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Быстрые пирожки с мясом: без молока и дрожжей

Автор
Мария Дума
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Эти пирожки станут вашими любимыми
Эти пирожки станут вашими любимыми. Фото Global Happenings

Домашние пирожки – очень вкусная и сытная выпечка. Традиционно ее готовят из дрожжевого теста, с разными начинками. Но самая любимая у многих – пирожки с мясом.

Интересным рецептом поделились на сайте Food.Obozrevatel. Его особенностью является то, что тесто для пирожков готовится на воде без дрожжей. А уксус в рецепте сделает тесто похожим на слоеное.

Ингредиенты:

  • Мука — 650 г
  • Сливочное масло — 250 г
  • Холодная вода — 200 мл
  • Яйца — 2 шт
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Уксус 6% — 1 ст. л.
  • Мясо — 600 г
  • Лук – 2 шт.
  • Перец острый молотый – по вкусу
  • Сало — 100 г

Пошаговый рецепт:

  1. Натрите масло, обваливая его в муке. Добавьте соль и сахар.
  2. Взбейте и влейте в будущее тесто яйца. Добавьте воды комнатной температуры и уксус.
  3. Тесто следует хорошо вымесить, завернуть в пергамент и оставить в холодильнике на 30 минут.
  4. В это время мелко нашинкуйте мясо, сало и лук. Смешайте вместе – это будет начинка. Добавьте соль и перец.
  5. Раскатайте остывшее тесто и сформуйте пирожки. Выложите их на противень и поставьте в раскаленную духовку.
  6. Они должны печься 40-50 минут. Начинайте готовить при 180 С, а минут через 20 убавьте до 160-170 С.

Чтобы сверху была аппетитная корочка, можете смазать на половине готовности пирожки взбитым яичным желтком или сливочным маслом. А еще есть простой способ замесить тесто так, чтобы не испачкать ни себя, ни кухню.

Теги:
#Рецепт #Красное мясо #Пирожки