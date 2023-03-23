Как вкусно взбодриться с утра: рецепт бананового латте для хорошего настроения
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Легко, быстро и вкусно
Латте – итальянский напиток, состоящий из молока и кофе эспрессо. Мало найдется людей, равнодушных к кофе. Его аромат помогает проснуться с утра и подготовить нас к длинному дню. Правильно заваренный, он просто творит чудеса! Однако если латте по классическому рецепту вас уже не радует, с этим бодрящим напитком всегда можно поэкспериментировать.
Этот необычный кофе не только вам придется по душе, но и станет одним из любимых напитков ваших детей. По рецепту Smachno все, что нужно для его приготовления, есть дома. Ну, или в ближайшем магазине.
Как приготовить банановый латте
Ингредиенты:
- банан — 1 шт.;
- мороженое 2 ст.л.;
- кофе эспрессо 200 мл;
- сахарная пудра 3 ст.л.;
- сливки 30% 350 г;
- шоколад по вкусу
Как приготовить:
- Банан сбиваем с мороженым.
- Завариваем кофе эспрессо.
- На дно бокала для подачи латте выкладываем банан с мороженым. Сверху наливаем кофе и украшаем взбитыми с сахаром сливками.
- По желанию украшаем тертым шоколадом и наслаждаемся чудесным ароматом свежеприготовленного латте!
Однако следует быть осторожным. Диетологи не советуют злоупотреблять кофеиносодержащими напитками.