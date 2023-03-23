Как вкусно взбодриться с утра: рецепт бананового латте для хорошего настроения

Легко, быстро и вкусно

Латте – итальянский напиток, состоящий из молока и кофе эспрессо. Мало найдется людей, равнодушных к кофе. Его аромат помогает проснуться с утра и подготовить нас к длинному дню. Правильно заваренный, он просто творит чудеса! Однако если латте по классическому рецепту вас уже не радует, с этим бодрящим напитком всегда можно поэкспериментировать.

Этот необычный кофе не только вам придется по душе, но и станет одним из любимых напитков ваших детей. По рецепту Smachno все, что нужно для его приготовления, есть дома. Ну, или в ближайшем магазине.

Как приготовить банановый латте

Ингредиенты:

банан — 1 шт.;

мороженое 2 ст.л.;

кофе эспрессо 200 мл;

сахарная пудра 3 ст.л.;

сливки 30% 350 г;

шоколад по вкусу

Как приготовить:

Банан сбиваем с мороженым. Завариваем кофе эспрессо. На дно бокала для подачи латте выкладываем банан с мороженым. Сверху наливаем кофе и украшаем взбитыми с сахаром сливками. По желанию украшаем тертым шоколадом и наслаждаемся чудесным ароматом свежеприготовленного латте!

Однако следует быть осторожным. Диетологи не советуют злоупотреблять кофеиносодержащими напитками.