Вы точно накормите близких: рецепт сытных тостов по-бельгийски для идеального завтрака

Дети попросят еще пару штук

Накормить вкусным, питательным завтраком всю семью с детьми — трудная, а иногда и совсем непосильная задача. Этот прием пищи должен быть и вкусным, и питательным — очень много задач с утра.

Однако сладкие тосты легко сделают свое дело! По рецепту Сookorama завтрак будет просто незабываемым.

Как приготовить тосты по-бельгийски

Ингредиенты:

яйца куриные – 3 шт.;

молоко – 200 мл;

корица – 0,5 чайной ложки

экстракт ванили – 1 ч.л.;

тосты из белого хлеба – 8 шт.

Для сахарной смеси:

сахар – 50 гр.;

корица – 0,5 ч. л.

Смесь масел для обжаривания

масло растительное – 1 ст. л.;

масло сливочное – 70-80 гр.

Способ приготовления:

В мелкой тарелке взбить яйца. Постепенно добавляем яйца в корицу, чтобы она полностью растворилась. Вливаем экстракт ванили и молоко. Все хорошо перемешиваем. В такой же неглубокой тарелке смешиваем сахар с корицей. Разогреваем сковороду со смесью масел. Смачиваем хлеб в льезоне. Хлебные ломтики должны быть хорошо обвалены, но не пропитаны полностью Обжаривать наши тосты с двух сторон. Еще горячие, готовые тосты смачиваем с двух сторон в смеси сахара и корицы.

Подавать тосты можно с кусочками размороженных или свежих ягод, веточками мяты. Их можно также попробовать с домашней сгущенкой.