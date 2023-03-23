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Вы точно накормите близких: рецепт сытных тостов по-бельгийски для идеального завтрака

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Тосты по-бельгийски
Тосты по-бельгийски. Фото cookorama.com.ua

Дети попросят еще пару штук

Накормить вкусным, питательным завтраком всю семью с детьми — трудная, а иногда и совсем непосильная задача. Этот прием пищи должен быть и вкусным, и питательным — очень много задач с утра.

Однако сладкие тосты легко сделают свое дело! По рецепту Сookorama завтрак будет просто незабываемым.

Как приготовить тосты по-бельгийски

Ингредиенты:

  • яйца куриные – 3 шт.;
  • молоко – 200 мл;
  • корица – 0,5 чайной ложки
  • экстракт ванили – 1 ч.л.;
  • тосты из белого хлеба – 8 шт.

Для сахарной смеси:

  • сахар – 50 гр.;
  • корица – 0,5 ч. л.

Смесь масел для обжаривания

  • масло растительное – 1 ст. л.;
  • масло сливочное – 70-80 гр.

Способ приготовления:

  1. В мелкой тарелке взбить яйца.
  2. Постепенно добавляем яйца в корицу, чтобы она полностью растворилась. Вливаем экстракт ванили и молоко. Все хорошо перемешиваем.
  3. В такой же неглубокой тарелке смешиваем сахар с корицей.
  4. Разогреваем сковороду со смесью масел.
  5. Смачиваем хлеб в льезоне. Хлебные ломтики должны быть хорошо обвалены, но не пропитаны полностью
  6. Обжаривать наши тосты с двух сторон. Еще горячие, готовые тосты смачиваем с двух сторон в смеси сахара и корицы.

Подавать тосты можно с кусочками размороженных или свежих ягод, веточками мяты. Их можно также попробовать с домашней сгущенкой.

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#Рецепт #Завтрак #Тосты #Готовим дома