Вы точно накормите близких: рецепт сытных тостов по-бельгийски для идеального завтрака
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Дети попросят еще пару штук
Накормить вкусным, питательным завтраком всю семью с детьми — трудная, а иногда и совсем непосильная задача. Этот прием пищи должен быть и вкусным, и питательным — очень много задач с утра.
Однако сладкие тосты легко сделают свое дело! По рецепту Сookorama завтрак будет просто незабываемым.
Как приготовить тосты по-бельгийски
Ингредиенты:
- яйца куриные – 3 шт.;
- молоко – 200 мл;
- корица – 0,5 чайной ложки
- экстракт ванили – 1 ч.л.;
- тосты из белого хлеба – 8 шт.
Для сахарной смеси:
- сахар – 50 гр.;
- корица – 0,5 ч. л.
Смесь масел для обжаривания
- масло растительное – 1 ст. л.;
- масло сливочное – 70-80 гр.
Способ приготовления:
- В мелкой тарелке взбить яйца.
- Постепенно добавляем яйца в корицу, чтобы она полностью растворилась. Вливаем экстракт ванили и молоко. Все хорошо перемешиваем.
- В такой же неглубокой тарелке смешиваем сахар с корицей.
- Разогреваем сковороду со смесью масел.
- Смачиваем хлеб в льезоне. Хлебные ломтики должны быть хорошо обвалены, но не пропитаны полностью
- Обжаривать наши тосты с двух сторон. Еще горячие, готовые тосты смачиваем с двух сторон в смеси сахара и корицы.
Подавать тосты можно с кусочками размороженных или свежих ягод, веточками мяты. Их можно также попробовать с домашней сгущенкой.