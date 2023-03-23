Согреет в любую погоду: рецепт непревзойденного крем-супа с куркумой

Насыщенный вкус и яркий цвет поднимут настроение в дождливый денек

Сколько вкуснейших первых блюд мы уже приготовили! Это и ароматный суп с фрикадельками, и необычный борщ с карасями, и даже борщ по-слобожански.

Сегодня мы попробуем приготовить нежнейший картофельный крем-суп с куркумой. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, что насыщенный вкус получается благодаря специям, а яркий цвет улучшит вам настроение. Да и готовить его несложно.

Как приготовить картофельный крем-суп с куркумой

Ингредиенты:

5 картофелин;

1 л воды;

1 лавровый лист;

2 зубчика чеснока;

3 горошины душистого перца;

100 мл сливок (15-20%);

2 ч. л. куркумы без горки;

1 кисло-сладкое яблоко;

1 ст. л. маринованного имбиря;

соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

Очистите 5 средних картофелин и нарежьте одинаковыми кусочками любой формы. Чем меньше вы сделаете кусочки, тем быстрее картофель приготовится. Выложите картофель в кастрюлю и залейте 1 л воды. Добавьте щепотку соли, лавровый лист, 2 очищенных зубчика чеснока и 3 горошины душистого перца. Варите картофель 20 минут после закипания на среднем огне. Достаньте специи и чеснок, а картофельный отвар слейте в другую емкость — он еще понадобится. Переложите картофель в чашу блендера, влейте 100 мл сливок жирностью 15-20% и совсем немного картофельного отвара. Всыпьте куркуму. Она придаст супу красивый цвет, тонкий аромат и вкус. Перебейте картофель в блендере однородной кремовой консистенции. Чтобы получить желаемую густоту супа, добавляйте понемногу картофельный отвар. Тщательно вымойте кисло-сладкое яблоко, вырежьте сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Измельчите 1 ст. л. маринованного имбиря. В каждую порционную тарелку выложите немного яблок и маринованного имбиря. Посыпать свежемолотым черным перцем.

Телеграф также делился рецептом идеального постного супа.