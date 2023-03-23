Согреет в любую погоду: рецепт непревзойденного крем-супа с куркумой
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Насыщенный вкус и яркий цвет поднимут настроение в дождливый денек
Сколько вкуснейших первых блюд мы уже приготовили! Это и ароматный суп с фрикадельками, и необычный борщ с карасями, и даже борщ по-слобожански.
Сегодня мы попробуем приготовить нежнейший картофельный крем-суп с куркумой. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, что насыщенный вкус получается благодаря специям, а яркий цвет улучшит вам настроение. Да и готовить его несложно.
Как приготовить картофельный крем-суп с куркумой
Ингредиенты:
- 5 картофелин;
- 1 л воды;
- 1 лавровый лист;
- 2 зубчика чеснока;
- 3 горошины душистого перца;
- 100 мл сливок (15-20%);
- 2 ч. л. куркумы без горки;
- 1 кисло-сладкое яблоко;
- 1 ст. л. маринованного имбиря;
- соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
- Очистите 5 средних картофелин и нарежьте одинаковыми кусочками любой формы. Чем меньше вы сделаете кусочки, тем быстрее картофель приготовится.
- Выложите картофель в кастрюлю и залейте 1 л воды. Добавьте щепотку соли, лавровый лист, 2 очищенных зубчика чеснока и 3 горошины душистого перца. Варите картофель 20 минут после закипания на среднем огне. Достаньте специи и чеснок, а картофельный отвар слейте в другую емкость — он еще понадобится.
- Переложите картофель в чашу блендера, влейте 100 мл сливок жирностью 15-20% и совсем немного картофельного отвара.
- Всыпьте куркуму. Она придаст супу красивый цвет, тонкий аромат и вкус. Перебейте картофель в блендере однородной кремовой консистенции. Чтобы получить желаемую густоту супа, добавляйте понемногу картофельный отвар.
- Тщательно вымойте кисло-сладкое яблоко, вырежьте сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Измельчите 1 ст. л. маринованного имбиря.
- В каждую порционную тарелку выложите немного яблок и маринованного имбиря. Посыпать свежемолотым черным перцем.
Телеграф также делился рецептом идеального постного супа.