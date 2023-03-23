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Как сделать выпечку еще вкуснее: температурные секреты идеального теста

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Тесто - основа любой выпечки
Тесто - основа любой выпечки. Фото Телеграф

Для вкусного десерта тесто — важный элемент

Сколько выпечки можно приготовить из теста — любимый медовик, круассаны или пышный пирог на кефире. Но чтобы десерт вышел идеальным, важно правильно приготовить тесто.

Поделимся основными секретами, при какой температуре лучше всего работать с тестом. В этом нам поможет Сookery.

Нюансы правильного приготовления теста

Каждый вид теста требует разной температуры для его замеса:

  1. Дрожжевое тесто необходимо замешивать при температуре 24 – 35 градусов.
  2. Для заварного теста используется кипящая вода и температура не должна быть высокой.
  3. Слоеное тесто готовят при комнатной температуре. Во время замеса несколько раз выносят его на холод, чтобы охлаждать используемое в процессе замеса теста масло.
  4. Песочное тесто и любое пресное тесто с добавлением жиров также готовится при комнатной температуре. Перед выпечкой его нужно вынести на холод примерно на 30 – 60 минут.

Выпекать тесто также следует при разной температуре:

  1. дрожжевое несладкое тесто – при 250 – 270 градусах;
  2. сдобное дрожжевое тесто – при 220 – 240 градусах;
  3. бисквитное тесто – 180 – 220 градусах;
  4. слоеное тесто – 220 – 250 градусах;
  5. заварное тесто – 200 – 220 градусах;
  6. песочное тесто – 220 – 240 градусах.

Температура выпекания также зависит и от размера изделия. Большие десерты выпекают при более низкой температуре для лучшего и равномерного пропекания. Мелкие изделия лучше готовить при более высокой температуре.

Ранее Телеграф рассказывал, как раскатать тесто, чтобы оно не прилипало ни к рукам, ни к столу.

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#Тесто #Лайфхак #Готовим дома