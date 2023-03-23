Как сделать выпечку еще вкуснее: температурные секреты идеального теста

Для вкусного десерта тесто — важный элемент

Сколько выпечки можно приготовить из теста — любимый медовик, круассаны или пышный пирог на кефире. Но чтобы десерт вышел идеальным, важно правильно приготовить тесто.

Поделимся основными секретами, при какой температуре лучше всего работать с тестом. В этом нам поможет Сookery.

Нюансы правильного приготовления теста

Каждый вид теста требует разной температуры для его замеса:

Дрожжевое тесто необходимо замешивать при температуре 24 – 35 градусов. Для заварного теста используется кипящая вода и температура не должна быть высокой. Слоеное тесто готовят при комнатной температуре. Во время замеса несколько раз выносят его на холод, чтобы охлаждать используемое в процессе замеса теста масло. Песочное тесто и любое пресное тесто с добавлением жиров также готовится при комнатной температуре. Перед выпечкой его нужно вынести на холод примерно на 30 – 60 минут.

Выпекать тесто также следует при разной температуре:

дрожжевое несладкое тесто – при 250 – 270 градусах; сдобное дрожжевое тесто – при 220 – 240 градусах; бисквитное тесто – 180 – 220 градусах; слоеное тесто – 220 – 250 градусах; заварное тесто – 200 – 220 градусах; песочное тесто – 220 – 240 градусах.

Температура выпекания также зависит и от размера изделия. Большие десерты выпекают при более низкой температуре для лучшего и равномерного пропекания. Мелкие изделия лучше готовить при более высокой температуре.

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