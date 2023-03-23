Как сделать выпечку еще вкуснее: температурные секреты идеального теста
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Для вкусного десерта тесто — важный элемент
Сколько выпечки можно приготовить из теста — любимый медовик, круассаны или пышный пирог на кефире. Но чтобы десерт вышел идеальным, важно правильно приготовить тесто.
Поделимся основными секретами, при какой температуре лучше всего работать с тестом. В этом нам поможет Сookery.
Нюансы правильного приготовления теста
Каждый вид теста требует разной температуры для его замеса:
- Дрожжевое тесто необходимо замешивать при температуре 24 – 35 градусов.
- Для заварного теста используется кипящая вода и температура не должна быть высокой.
- Слоеное тесто готовят при комнатной температуре. Во время замеса несколько раз выносят его на холод, чтобы охлаждать используемое в процессе замеса теста масло.
- Песочное тесто и любое пресное тесто с добавлением жиров также готовится при комнатной температуре. Перед выпечкой его нужно вынести на холод примерно на 30 – 60 минут.
Выпекать тесто также следует при разной температуре:
- дрожжевое несладкое тесто – при 250 – 270 градусах;
- сдобное дрожжевое тесто – при 220 – 240 градусах;
- бисквитное тесто – 180 – 220 градусах;
- слоеное тесто – 220 – 250 градусах;
- заварное тесто – 200 – 220 градусах;
- песочное тесто – 220 – 240 градусах.
Температура выпекания также зависит и от размера изделия. Большие десерты выпекают при более низкой температуре для лучшего и равномерного пропекания. Мелкие изделия лучше готовить при более высокой температуре.
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