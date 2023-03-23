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Как приготовить универсальный грибной соус: подойдет к овощам и пасте

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Грибной соус подойдет к любому блюду Новость обновлена 23 марта 2023, 16:48
Грибной соус подойдет к любому блюду. Фото recept.ua

Простое дополнение ко всем гарнирам

Грибы — невероятно ценный продукт. Они обладают противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. При правильной обработке грибы — еще и вкуснейшее блюдо.

Для любителей грибов предлагаем отличный рецепт грибного соуса. Он подходит к блюдам из мяса, рыбы, макарон и картофеля. Соус получается слегка сладким из-за добавления сливок. Сookery предлагает простой рецепт нежнейшего блюда.

Как приготовить грибной соус

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 300 гр;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • мука – 2 ч.л.;
  • сливки – 200 гр;
  • сливочное масло – 25 гр;
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чистим луковицу и мелко нарезаем.
  2. Грибы промываем под водой и мелко нарезаем.
  3. Помещаем на сковороду сливочное масло, ждем, пока оно растает. На масле обжариваем лук до золотистого цвета 2-3 минуты.
  4. Добавляем грибы. Жарить грибы нужно тоже до слегка золотистого состояния и полного исчезновения жидкости.
  5. Обжаренные грибы солим, добавляем муку и тщательно перемешиваем.
  6. Добавляем полстакана кипяченой воды. Распределяем ее по всей площади сковороды. Перемешиваем и прибавляем сливки.
  7. Готовим, помешивая, до загустения соуса.

Ранее Телеграф делился рецептами соусов для пельменей. Они могут стать достойной заменой привычным сметане и майонезу.

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