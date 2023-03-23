Как приготовить универсальный грибной соус: подойдет к овощам и пасте

Простое дополнение ко всем гарнирам

Грибы — невероятно ценный продукт. Они обладают противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. При правильной обработке грибы — еще и вкуснейшее блюдо.

Для любителей грибов предлагаем отличный рецепт грибного соуса. Он подходит к блюдам из мяса, рыбы, макарон и картофеля. Соус получается слегка сладким из-за добавления сливок. Сookery предлагает простой рецепт нежнейшего блюда.

Как приготовить грибной соус

Ингредиенты:

шампиньоны — 300 гр;

лук репчатый – 1 шт.;

мука – 2 ч.л.;

сливки – 200 гр;

сливочное масло – 25 гр;

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Чистим луковицу и мелко нарезаем. Грибы промываем под водой и мелко нарезаем. Помещаем на сковороду сливочное масло, ждем, пока оно растает. На масле обжариваем лук до золотистого цвета 2-3 минуты. Добавляем грибы. Жарить грибы нужно тоже до слегка золотистого состояния и полного исчезновения жидкости. Обжаренные грибы солим, добавляем муку и тщательно перемешиваем. Добавляем полстакана кипяченой воды. Распределяем ее по всей площади сковороды. Перемешиваем и прибавляем сливки. Готовим, помешивая, до загустения соуса.

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