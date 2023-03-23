Как приготовить универсальный грибной соус: подойдет к овощам и пасте
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Простое дополнение ко всем гарнирам
Грибы — невероятно ценный продукт. Они обладают противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. При правильной обработке грибы — еще и вкуснейшее блюдо.
Для любителей грибов предлагаем отличный рецепт грибного соуса. Он подходит к блюдам из мяса, рыбы, макарон и картофеля. Соус получается слегка сладким из-за добавления сливок. Сookery предлагает простой рецепт нежнейшего блюда.
Как приготовить грибной соус
Ингредиенты:
- шампиньоны — 300 гр;
- лук репчатый – 1 шт.;
- мука – 2 ч.л.;
- сливки – 200 гр;
- сливочное масло – 25 гр;
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Чистим луковицу и мелко нарезаем.
- Грибы промываем под водой и мелко нарезаем.
- Помещаем на сковороду сливочное масло, ждем, пока оно растает. На масле обжариваем лук до золотистого цвета 2-3 минуты.
- Добавляем грибы. Жарить грибы нужно тоже до слегка золотистого состояния и полного исчезновения жидкости.
- Обжаренные грибы солим, добавляем муку и тщательно перемешиваем.
- Добавляем полстакана кипяченой воды. Распределяем ее по всей площади сковороды. Перемешиваем и прибавляем сливки.
- Готовим, помешивая, до загустения соуса.
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