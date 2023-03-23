Необычный банановый хлеб к чаю: несложный рецепт шикарного десерта
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Выпечка прекрасно дополнит чаепитие
Мы уже пробовали приготовить традиционный американский завтрак — пышные панкейки на воде. Сегодня предлагаем попробовать еще одно традиционное американское блюдо — банановый хлеб.
Shuba.life рассказывает, что выпечка стала популярной во время Великой депрессии. В это время перезрелые бананы не спешили выкидывать, а готовили из них разнообразные блюда. Так и появился эта выпечка.
Как приготовить банановый хлеб
Ингредиенты на 8 порций:
- 2 банана;
- 2 яйца;
- 250 г пшеничной муки;
- 150 мл подсолнечного масла;
- 150 г сахара:
- 10 г разрыхлителя;
- 10 г ванильного сахара;
- 1\4 ч.л соли.
Способ приготовления:
- Предварительно просейте муку с разрыхлителем. Подготовьте форму для выпечки кексов или хлеба. Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом или растительным маслом и присыпьте ее мукой. Поставьте форму в холодильник. Как альтернативу можно использовать бумагу для выпечки, смазав ее тонким слоем масла.
- Очистите два банана от кожуры и лишних волокон, поломайте их в глубокую миску и разомните вилкой. Добавьте к бананам яйца, смешайте.
- В бананово-яичную массу добавьте обычный сахар, ванильный сахар, соль и масло. Перемешайте.
- Высыпьте в миску просеянную муку и разрыхлитель, размешайте тесто.
- Достаньте форму для выпечки из холодильника и вылейте в нее подготовленное тесто. Поставьте в предварительно разогретую духовку на 40 минут. Выпечка должна получится сухой внутри.
- Готовый банановый хлеб извлеките из духовки и дайте ему остыть.
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