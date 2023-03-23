Укр

Необычный банановый хлеб к чаю: несложный рецепт шикарного десерта

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкуснейший банановый хлеб
Вкуснейший банановый хлеб. Фото shuba.life

Выпечка прекрасно дополнит чаепитие

Мы уже пробовали приготовить традиционный американский завтрак — пышные панкейки на воде. Сегодня предлагаем попробовать еще одно традиционное американское блюдо — банановый хлеб.

Shuba.life рассказывает, что выпечка стала популярной во время Великой депрессии. В это время перезрелые бананы не спешили выкидывать, а готовили из них разнообразные блюда. Так и появился эта выпечка.

Как приготовить банановый хлеб

Ингредиенты на 8 порций:

  • 2 банана;
  • 2 яйца;
  • 250 г пшеничной муки;
  • 150 мл подсолнечного масла;
  • 150 г сахара:
  • 10 г разрыхлителя;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 1\4 ч.л соли.

Способ приготовления:

  1. Предварительно просейте муку с разрыхлителем. Подготовьте форму для выпечки кексов или хлеба. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом или растительным маслом и присыпьте ее мукой. Поставьте форму в холодильник. Как альтернативу можно использовать бумагу для выпечки, смазав ее тонким слоем масла.
  3. Очистите два банана от кожуры и лишних волокон, поломайте их в глубокую миску и разомните вилкой. Добавьте к бананам яйца, смешайте.
  4. В бананово-яичную массу добавьте обычный сахар, ванильный сахар, соль и масло. Перемешайте.
  5. Высыпьте в миску просеянную муку и разрыхлитель, размешайте тесто.
  6. Достаньте форму для выпечки из холодильника и вылейте в нее подготовленное тесто. Поставьте в предварительно разогретую духовку на 40 минут. Выпечка должна получится сухой внутри.
  7. Готовый банановый хлеб извлеките из духовки и дайте ему остыть.

Если не хочется возиться с выпечкой, можно приготовить вкуснейший "Наполеон" из слоеного печенья. Всего за 20 минут получите прекрасный десерт.

Теги:
#Рецепт #Хлеб #Выпечка #Готовим дома