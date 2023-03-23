Дети будут в восторге: как сделать молочный коктейль полезным и питательным

Вкусный напиток всего за несколько минут

Лето с его жарой и долгими днями не за горами, а это значит, что уже стоит подумать об освежающих напитках. Для клубничного мохито еще рано, хотя совсем скоро и он станет актуальным. Потому можно направить внимание на молочные коктейли. Их любят и взрослые и дети. Но немногие знают, что этот напиток можно приготовить так, чтобы он был не только вкусным, но и полезным.

На портале Школа Жизни поделились рецептом коктейля, который может стать вкусным и освежающим перекусом. Еще и приготовить его можно менее чем за 5 минут.

Ингредиенты:

Молоко охлажденное – 300 мл

Банан – 1 шт

Мороженое – 80-100 г

Овсяные хлопья – 15-20 г

Кондитерская посыпка или шоколад – для подачи

Рецепт пошагово:

Овсяные хлопья измельчить в порошок с помощью блендера. Можно сделать это с большим количеством овсянки, пересыпать ее в банку и добавлять по одной столовой ложке на порцию. В чашу блендера влить охлажденное молоко, добавить бананы и мороженое. Все ингредиенты следует сбить с высокой скоростью. Взбивать следует до момента, пока не образуется "пенная шапочка". Перелейте в посуду для подачи. Украсьте кружочками банана, кондитерской посыпкой или шоколадом. Добавьте коктейльные трубочки.

Такой коктейль не только вкусный, но и полезный и сытный. А если ищете менее питательный напиток, то рекомендуем обратить внимание на домашний квас. Его легко приготовить в домашних условиях и он точно будет вкуснее магазинного.