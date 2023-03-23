Укр

Вкус из детства: как приготовить классический торт за копейки

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Можно по-новому взглянуть на вкус из детства
Можно по-новому взглянуть на вкус из детства. Фото podacha-blud.com

Секрет – в необычном креме

Торты без выпечки давно завоевали сердца хозяек. Один из вариантов – десерты с желатином на сливочной основе, такие как банановый торт. Но особое место в семейном меню занимают вафельные торты – пропитанные, сладкие, они олицетворяют собой тот же ностальгический "вкус детства".

Главред предлагает приготовить классический вафельный торт, но вместо сгущенки приготовить необычный крем. Приготовленный по этому рецепту, десерт быстро пропитывается и уже через 20 минут готов к подаче.

Ингредиенты:

  • Вафли — 1 упаковка (6 коржей)
  • Мед свежий — 120 мл
  • Сахар – 50 гр
  • Масло сливочное — 120 гр
  • Шоколад — 100 г
  • Какао – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Масло предварительно достать из холодильника, порезать на кусочки. Выложить его в кастрюлю с толстым дном.
  2. Добавить мед и сахар, растопить. Варить 5 минут на медленном огне.
  3. На терке натереть шоколад. Добавить его в массу вместе с какао.
  4. Когда крем полностью остынет, можно начать собирать торт. На каждый корж тратится примерно 2 столовые ложки крема. Его следует аккуратно распределить, лучше всего это делать ножом.
  5. Верхний слой пока не украшаем. На него следует положить тарелку или разделочную доску, а сверху поставить стакан с водой. Так его нужно оставить на 20 минут – чтобы все слои пропитались кремом.
  6. Затем снимаем воду и тарелку. Теперь торт можно смазать сверху и украсить по желанию.

Десерт уже готов к подаче. Но если есть время, можно поставить тортик в холодильник – для дополнительной пропитки еще на час. А пока он настаивается, у вас есть время приготовить к нему стоящий такого соседа напиток, например молочный коктейль.

Теги:
#Торт #Десерт