Вкус из детства: как приготовить классический торт за копейки

Секрет – в необычном креме

Торты без выпечки давно завоевали сердца хозяек. Один из вариантов – десерты с желатином на сливочной основе, такие как банановый торт. Но особое место в семейном меню занимают вафельные торты – пропитанные, сладкие, они олицетворяют собой тот же ностальгический "вкус детства".

Главред предлагает приготовить классический вафельный торт, но вместо сгущенки приготовить необычный крем. Приготовленный по этому рецепту, десерт быстро пропитывается и уже через 20 минут готов к подаче.

Ингредиенты:

Вафли — 1 упаковка (6 коржей)

Мед свежий — 120 мл

Сахар – 50 гр

Масло сливочное — 120 гр

Шоколад — 100 г

Какао – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Масло предварительно достать из холодильника, порезать на кусочки. Выложить его в кастрюлю с толстым дном. Добавить мед и сахар, растопить. Варить 5 минут на медленном огне. На терке натереть шоколад. Добавить его в массу вместе с какао. Когда крем полностью остынет, можно начать собирать торт. На каждый корж тратится примерно 2 столовые ложки крема. Его следует аккуратно распределить, лучше всего это делать ножом. Верхний слой пока не украшаем. На него следует положить тарелку или разделочную доску, а сверху поставить стакан с водой. Так его нужно оставить на 20 минут – чтобы все слои пропитались кремом. Затем снимаем воду и тарелку. Теперь торт можно смазать сверху и украсить по желанию.

Десерт уже готов к подаче. Но если есть время, можно поставить тортик в холодильник – для дополнительной пропитки еще на час. А пока он настаивается, у вас есть время приготовить к нему стоящий такого соседа напиток, например молочный коктейль.