Без нервов и замешивания: насыпной яблочный пирог по рецепту наших бабушек

Вы будете в шоке от того, как это просто

Многие отказываются от домашней выпечки из-за суеты с тестом. На выручку приходят десерты на сковороде, такие как невероятный пирог мандариновый. Но и выпечка в духовке не всегда нуждается в замешивании теста.

Патриоты Украины поделились рецептом элементарного насыпного пирога с яблоками. Для него не нужно ничего месить.

Ингредиенты для теста:

260 г муки

100 г сливочного масла

150 г сахара

Ингредиенты для начинки:

800 г яблок

80 г сахара

30 г сливочного масла

Способ приготовления:

Масло нарезаем на небольшие кусочки и соединяем в миске с сахаром и мукой. Перетираем содержимое руками или деревянной лопаткой в состояние крошки. Будет быстрее, если перебить блендером. Смесь отправляем в холодильник, чтобы крошка не схватилась, а оставалась рассыпчатой. Яблоки очищаем от кожуры, разрезаем пополам, удаляем сердцевину и плодоножку, нарезаем кубиками. Сбрысгиваем яблоки лимоном, чтобы они не потемнели. Или можно поставить рядом миску с водой и лимонным соком, куда по мере готовности пересыпать нарезанные яблоки. На сковороде разогреваем сливочное масло и высыпаем туда яблоки и сахар. Для запаха и вкуса можно добавить немного корицы. Тушим содержимое минут 10. Кусочки яблок должны сохранить свою форму. В разъемную форму высыпаем половину крошки, высыпаем яблоки и сверху покрываем оставшейся крошкой. Готовим пирог 30-35 минут в разогретой до 200 градусов духовке, пока на поверхности не появится румяная корочка. Подавать десерт можно со взбитыми сливками, сметаной или медом.

В результате получаем сочный, ароматный пирог. Снаружи у него хрустящая корочка, а внутри мягкое испеченное тесто и отличная начинка. Количество сахара можно регулировать.

А когда его доедите, обязательно попробуйте приготовить необычный рецепт к чаю – банановые хот-доги. Кстати, этот рецепт тоже не нуждается в сложных манипуляциях.