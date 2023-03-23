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Без нервов и замешивания: насыпной яблочный пирог по рецепту наших бабушек

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Ну очень простой яблочный пирог
Ну очень простой яблочный пирог. Фото ukr.media

Вы будете в шоке от того, как это просто

Многие отказываются от домашней выпечки из-за суеты с тестом. На выручку приходят десерты на сковороде, такие как невероятный пирог мандариновый. Но и выпечка в духовке не всегда нуждается в замешивании теста.

Патриоты Украины поделились рецептом элементарного насыпного пирога с яблоками. Для него не нужно ничего месить.

Ингредиенты для теста:

  • 260 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 150 г сахара

Ингредиенты для начинки:

  • 800 г яблок
  • 80 г сахара
  • 30 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Масло нарезаем на небольшие кусочки и соединяем в миске с сахаром и мукой. Перетираем содержимое руками или деревянной лопаткой в состояние крошки. Будет быстрее, если перебить блендером. Смесь отправляем в холодильник, чтобы крошка не схватилась, а оставалась рассыпчатой.
  2. Яблоки очищаем от кожуры, разрезаем пополам, удаляем сердцевину и плодоножку, нарезаем кубиками. Сбрысгиваем яблоки лимоном, чтобы они не потемнели. Или можно поставить рядом миску с водой и лимонным соком, куда по мере готовности пересыпать нарезанные яблоки.
  3. На сковороде разогреваем сливочное масло и высыпаем туда яблоки и сахар. Для запаха и вкуса можно добавить немного корицы. Тушим содержимое минут 10. Кусочки яблок должны сохранить свою форму.
  4. В разъемную форму высыпаем половину крошки, высыпаем яблоки и сверху покрываем оставшейся крошкой.
  5. Готовим пирог 30-35 минут в разогретой до 200 градусов духовке, пока на поверхности не появится румяная корочка. Подавать десерт можно со взбитыми сливками, сметаной или медом.

В результате получаем сочный, ароматный пирог. Снаружи у него хрустящая корочка, а внутри мягкое испеченное тесто и отличная начинка. Количество сахара можно регулировать.

А когда его доедите, обязательно попробуйте приготовить необычный рецепт к чаю – банановые хот-доги. Кстати, этот рецепт тоже не нуждается в сложных манипуляциях.

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#Рецепт #Пирог