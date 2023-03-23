Никаких больше оливье: яркий салат, который сразит гостей наповал

Можно язык проглотить – так это вкусно

Самые интересные рецепты салатов – те, где традиционные украинские продукты, знакомые всем с детства и не всегда в выгодном свете, сочетаются с компонентами, которые никто бы и не подумал положить в соленую закуску. Мы уже рассказывали об интересном салате из капусты и грейпфрута. Вкусы сочетаются, работают вместе и вуаля – рождается настоящая магия.

Высокий замок делится рецептом необычного салата со свеклой, апельсином и козьим творогом.

Ингредиенты:

2 свеклы

1 апельсин

100 г козьего сыра

2 ст. ложки зеленые петрушки

1 пучок молодых листьев свеклы (или любого листового салата)

1 ст. ложка белого винного уксуса (можно заменить яблочным)

2 ст. ложки оливкового масла

сахар, соль, перец молотый — по вкусу

Способ приготовления:

Сварить свеклу до готовности или запечь в духовке. После охлаждения очистить от кожуры, нарезать очень тонкими ломтиками и выложить на тарелку. Очистить апельсин от кожуры и разрезать на кусочки. Остатки сока обязательно собрать в отдельный сосуд. Козий сыр размять вилкой, сформировать небольшие шарики и обвалять в мелко нарезанной петрушке. В отдельной мисочке смешайте оливковое масло, апельсиновый сок, винный уксус, сахар, соль и перец. Полить свеклу заправкой и оставить на несколько минут. Подавать с кусочками апельсина, шариками сыра и молодыми листьями свеклы. По желанию все ингредиенты можно смешать и снова полить соусом.

К такому салату подойдет любое основное блюдо с гарниром. Но чтобы улучшить ее, предлагаем приготовить грибной соус. После яркого взрыва апельсина и свеклы сливочные грибочки будут просто нежить ваши рецепторы.