Никаких больше оливье: яркий салат, который сразит гостей наповал
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Можно язык проглотить – так это вкусно
Самые интересные рецепты салатов – те, где традиционные украинские продукты, знакомые всем с детства и не всегда в выгодном свете, сочетаются с компонентами, которые никто бы и не подумал положить в соленую закуску. Мы уже рассказывали об интересном салате из капусты и грейпфрута. Вкусы сочетаются, работают вместе и вуаля – рождается настоящая магия.
Высокий замок делится рецептом необычного салата со свеклой, апельсином и козьим творогом.
Ингредиенты:
- 2 свеклы
- 1 апельсин
- 100 г козьего сыра
- 2 ст. ложки зеленые петрушки
- 1 пучок молодых листьев свеклы (или любого листового салата)
- 1 ст. ложка белого винного уксуса (можно заменить яблочным)
- 2 ст. ложки оливкового масла
- сахар, соль, перец молотый — по вкусу
Способ приготовления:
- Сварить свеклу до готовности или запечь в духовке. После охлаждения очистить от кожуры, нарезать очень тонкими ломтиками и выложить на тарелку.
- Очистить апельсин от кожуры и разрезать на кусочки. Остатки сока обязательно собрать в отдельный сосуд.
- Козий сыр размять вилкой, сформировать небольшие шарики и обвалять в мелко нарезанной петрушке.
- В отдельной мисочке смешайте оливковое масло, апельсиновый сок, винный уксус, сахар, соль и перец. Полить свеклу заправкой и оставить на несколько минут.
- Подавать с кусочками апельсина, шариками сыра и молодыми листьями свеклы. По желанию все ингредиенты можно смешать и снова полить соусом.
К такому салату подойдет любое основное блюдо с гарниром. Но чтобы улучшить ее, предлагаем приготовить грибной соус. После яркого взрыва апельсина и свеклы сливочные грибочки будут просто нежить ваши рецепторы.