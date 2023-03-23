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Никаких больше оливье: яркий салат, который сразит гостей наповал

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эти продукты объединятся в волшебную симфонию вкуса
Эти продукты объединятся в волшебную симфонию вкуса. Фото bbc.com

Можно язык проглотить – так это вкусно

Самые интересные рецепты салатов – те, где традиционные украинские продукты, знакомые всем с детства и не всегда в выгодном свете, сочетаются с компонентами, которые никто бы и не подумал положить в соленую закуску. Мы уже рассказывали об интересном салате из капусты и грейпфрута. Вкусы сочетаются, работают вместе и вуаля – рождается настоящая магия.

Высокий замок делится рецептом необычного салата со свеклой, апельсином и козьим творогом.

Ингредиенты:

  • 2 свеклы
  • 1 апельсин
  • 100 г козьего сыра
  • 2 ст. ложки зеленые петрушки
  • 1 пучок молодых листьев свеклы (или любого листового салата)
  • 1 ст. ложка белого винного уксуса (можно заменить яблочным)
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • сахар, соль, перец молотый — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сварить свеклу до готовности или запечь в духовке. После охлаждения очистить от кожуры, нарезать очень тонкими ломтиками и выложить на тарелку.
  2. Очистить апельсин от кожуры и разрезать на кусочки. Остатки сока обязательно собрать в отдельный сосуд.
  3. Козий сыр размять вилкой, сформировать небольшие шарики и обвалять в мелко нарезанной петрушке.
  4. В отдельной мисочке смешайте оливковое масло, апельсиновый сок, винный уксус, сахар, соль и перец. Полить свеклу заправкой и оставить на несколько минут.
  5. Подавать с кусочками апельсина, шариками сыра и молодыми листьями свеклы. По желанию все ингредиенты можно смешать и снова полить соусом.

К такому салату подойдет любое основное блюдо с гарниром. Но чтобы улучшить ее, предлагаем приготовить грибной соус. После яркого взрыва апельсина и свеклы сливочные грибочки будут просто нежить ваши рецепторы.

Теги:
#Свекла #Салат #Буряк #Апельсин