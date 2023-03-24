Французские гренки на завтрак: пять минут и готово (ВИДЕО)

Простой, но утонченный рецепт

Завтрак – особый прием пищи, который должен настроить вас на продуктивный день. Поэтому хочется, чтобы все было вкусно и идеально. Соленые завтраки, такие как быстрые конвертики из лаваша, несмотря на всю свою простоту и невероятность, порой надоедают. Поэтому предлагаем несложный сладкий рецепт.

Рецептом французских гренок в своем инстаграмм-аккаунте поделился кулинарный блоггер Алексей Крючков.

Ингредиенты:

сладкая булка (или белый хлеб)

яйца — 2 шт

молоко — 100 мл

сахар – 2 ст. л

сливочное масло — для жарки

Пошаговый рецепт:

Возьмите миску подходящего размера – туда вы будете обмакивать кусочки хлеба. Выбейте два куриных яйца и взбейте, добавьте к ним молоко, сахар и щепотку соли. Нарежьте сладкую булку на кусочки, а затем тщательно обмокните в молочно-яичную массу. Кусочки обжарьте с обеих сторон на сковороде. Используйте сливочное масло – так блюдо будет еще вкуснее.

Также шеф предлагает полить гренки сгущенкой. Кстати, сгущенку можно приготовить своими силами — так она будет и дешевле, и вкуснее.