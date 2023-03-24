Французские гренки на завтрак: пять минут и готово (ВИДЕО)
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Простой, но утонченный рецепт
Завтрак – особый прием пищи, который должен настроить вас на продуктивный день. Поэтому хочется, чтобы все было вкусно и идеально. Соленые завтраки, такие как быстрые конвертики из лаваша, несмотря на всю свою простоту и невероятность, порой надоедают. Поэтому предлагаем несложный сладкий рецепт.
Рецептом французских гренок в своем инстаграмм-аккаунте поделился кулинарный блоггер Алексей Крючков.
Ингредиенты:
- сладкая булка (или белый хлеб)
- яйца — 2 шт
- молоко — 100 мл
- сахар – 2 ст. л
- сливочное масло — для жарки
Пошаговый рецепт:
- Возьмите миску подходящего размера – туда вы будете обмакивать кусочки хлеба. Выбейте два куриных яйца и взбейте, добавьте к ним молоко, сахар и щепотку соли.
- Нарежьте сладкую булку на кусочки, а затем тщательно обмокните в молочно-яичную массу.
- Кусочки обжарьте с обеих сторон на сковороде. Используйте сливочное масло – так блюдо будет еще вкуснее.
Также шеф предлагает полить гренки сгущенкой. Кстати, сгущенку можно приготовить своими силами — так она будет и дешевле, и вкуснее.