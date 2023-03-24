Укр

Французские гренки на завтрак: пять минут и готово (ВИДЕО)

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вы точно заслуживаете идеального завтрака
Вы точно заслуживаете идеального завтрака. Фото smachnonews.24tv.ua

Простой, но утонченный рецепт

Завтрак – особый прием пищи, который должен настроить вас на продуктивный день. Поэтому хочется, чтобы все было вкусно и идеально. Соленые завтраки, такие как быстрые конвертики из лаваша, несмотря на всю свою простоту и невероятность, порой надоедают. Поэтому предлагаем несложный сладкий рецепт.

Рецептом французских гренок в своем инстаграмм-аккаунте поделился кулинарный блоггер Алексей Крючков.

Ингредиенты:

  • сладкая булка (или белый хлеб)
  • яйца — 2 шт
  • молоко — 100 мл
  • сахар – 2 ст. л
  • сливочное масло — для жарки

Пошаговый рецепт:

  1. Возьмите миску подходящего размера – туда вы будете обмакивать кусочки хлеба. Выбейте два куриных яйца и взбейте, добавьте к ним молоко, сахар и щепотку соли.
  2. Нарежьте сладкую булку на кусочки, а затем тщательно обмокните в молочно-яичную массу.
  3. Кусочки обжарьте с обеих сторон на сковороде. Используйте сливочное масло – так блюдо будет еще вкуснее.

Также шеф предлагает полить гренки сгущенкой. Кстати, сгущенку можно приготовить своими силами — так она будет и дешевле, и вкуснее.

Теги:
#Рецепт #Гренки #Смачний Сніданок