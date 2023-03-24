С медом и чесноком или с апельсином: неожиданные рецепты приготовления кофе
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Приятного пробуждения!
Идеальное утро у многих ассоциируется именно с ароматным кофе. Что может быть лучше — неспешно взять чашечку любимого латте и с удовольствием его выпить.
Кажется, рецептов приготовления кофе уже так много, что невозможно придумать что-то новое. Однако мы со Smachno решили вас удивить неожиданными рецептами любимого напитка.
Рецепты необычного кофе
Шоколадный кофе
Ингредиенты:
- кофе — 120 мл;
- сливки — 30 мл;
- шоколад — 100 г;
- взбитые сливки — по вкусу.
Как приготовить шоколадный кофе:
- Шоколад растворяем в горячих сливках.
- Перемешиваем шоколад и сливки с кофе, быстро разливаем по чашкам и украшаем сверху взбитыми сливками.
Кофе с мёдом и чесноком
Ингредиенты:
- мед — 1,5 ч.л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- молотый кофе и вода — по вкусу.
Как приготовить:
- В турке подогреваем мёд, аккуратно вливаем воду и добавляем разрезанный пополам чеснок.
- Добавляем молотый кофе и варим, не доводя до кипения.
- Когда кофе поднимется, снимаем с огня и оставляем настояться пару минут. Кофе необходимо процедить перед тем, как пить.
Кофе с солью и апельсином
Ингредиеты:
- апельсиновая цедра — 1,5 ч. л.;
- апельсиновый сок — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- молотый кофе и вода — по вкусу.
Как приготовить:
- В турку насыпаем соль, сахар и молотый кофе.
- Заливаем все горячей водой и варим, не доводя до кипения.
- Снимаем с огня как только кофе поднимется и добавляем апельсиновый сок с цедрой.
- Даем кофе пару минут настояться и процеживаем.
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