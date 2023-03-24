С медом и чесноком или с апельсином: неожиданные рецепты приготовления кофе

Приятного пробуждения!

Идеальное утро у многих ассоциируется именно с ароматным кофе. Что может быть лучше — неспешно взять чашечку любимого латте и с удовольствием его выпить.

Кажется, рецептов приготовления кофе уже так много, что невозможно придумать что-то новое. Однако мы со Smachno решили вас удивить неожиданными рецептами любимого напитка.

Рецепты необычного кофе

Шоколадный кофе

Ингредиенты:

кофе — 120 мл;

сливки — 30 мл;

шоколад — 100 г;

взбитые сливки — по вкусу.

Как приготовить шоколадный кофе:

Шоколад растворяем в горячих сливках. Перемешиваем шоколад и сливки с кофе, быстро разливаем по чашкам и украшаем сверху взбитыми сливками.

Кофе с мёдом и чесноком

Ингредиенты:

мед — 1,5 ч.л.;

чеснок — 1 зубчик;

молотый кофе и вода — по вкусу.

Как приготовить:

В турке подогреваем мёд, аккуратно вливаем воду и добавляем разрезанный пополам чеснок. Добавляем молотый кофе и варим, не доводя до кипения. Когда кофе поднимется, снимаем с огня и оставляем настояться пару минут. Кофе необходимо процедить перед тем, как пить.

Кофе с солью и апельсином

Ингредиеты:

апельсиновая цедра — 1,5 ч. л.;

апельсиновый сок — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

молотый кофе и вода — по вкусу.

Как приготовить:

В турку насыпаем соль, сахар и молотый кофе. Заливаем все горячей водой и варим, не доводя до кипения. Снимаем с огня как только кофе поднимется и добавляем апельсиновый сок с цедрой. Даем кофе пару минут настояться и процеживаем.

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