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С медом и чесноком или с апельсином: неожиданные рецепты приготовления кофе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимый кофе
Любимый кофе. Фото pexels.com

Приятного пробуждения!

Идеальное утро у многих ассоциируется именно с ароматным кофе. Что может быть лучше — неспешно взять чашечку любимого латте и с удовольствием его выпить.

Кажется, рецептов приготовления кофе уже так много, что невозможно придумать что-то новое. Однако мы со Smachno решили вас удивить неожиданными рецептами любимого напитка.

Рецепты необычного кофе

Шоколадный кофе

Ингредиенты:

  • кофе — 120 мл;
  • сливки — 30 мл;
  • шоколад — 100 г;
  • взбитые сливки — по вкусу.

Как приготовить шоколадный кофе:

  1. Шоколад растворяем в горячих сливках.
  2. Перемешиваем шоколад и сливки с кофе, быстро разливаем по чашкам и украшаем сверху взбитыми сливками.

Кофе с мёдом и чесноком

Ингредиенты:

  • мед — 1,5 ч.л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • молотый кофе и вода — по вкусу.

Как приготовить:

  1. В турке подогреваем мёд, аккуратно вливаем воду и добавляем разрезанный пополам чеснок.
  2. Добавляем молотый кофе и варим, не доводя до кипения.
  3. Когда кофе поднимется, снимаем с огня и оставляем настояться пару минут. Кофе необходимо процедить перед тем, как пить.

Кофе с солью и апельсином

Ингредиеты:

  • апельсиновая цедра — 1,5 ч. л.;
  • апельсиновый сок — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • молотый кофе и вода — по вкусу.

Как приготовить:

  1. В турку насыпаем соль, сахар и молотый кофе.
  2. Заливаем все горячей водой и варим, не доводя до кипения.
  3. Снимаем с огня как только кофе поднимется и добавляем апельсиновый сок с цедрой.
  4. Даем кофе пару минут настояться и процеживаем.

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