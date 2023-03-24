Из овсянки - в запеканку: неожиданный рецепт из хлопьев
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С этим рецептом справится любой
Овсяные хлопья – это, пожалуй, самое популярное и полезное блюдо на завтрак, настоящий источник витаминов и минералов. В каше есть также полезные пищевые волокна, которые поддерживают здоровое сердце и кишечник, поэтому ее нужно есть каждый день. А блюд из этой каши — невероятное количество.
Однако иногда хочется побаловать себя необычными блюдами из продуктов, которые есть под рукой. Овсянка и тут пригодится! В таком случае на помощь придет рецепт Tutkatamka. Они предлагают оригинальный рецепт запеканки из овсяных хлопьев. Блюдо получается вкусным и необычным.
Как приготовить запеканку из овсяных хлопьев
Ингредиенты:
- 2 яблока;
- 75 г овсяных хлопьев;
- 85 г сахара;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 3 ч. л. корицы;
- 300 мл молока;
- 40 мл растительного масла;
- 1 яйцо.
Способ приготовления:
- Очищаем яблоки от кожуры, нарезаем кубиками.
- Смешиваем их в миске с корицей, хлопьями, сахаром и разрыхлителем.
- В отдельной миске перемешиваем яйцо, молоко и растительное масло.
- Добавляем жидкие ингредиенты в сухие и перемешиваем.
- Форму смазываем растительным маслом и выпекаем 30 минут при 180 градусах. Подавать запеканку лучше холодной.