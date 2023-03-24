Из овсянки - в запеканку: неожиданный рецепт из хлопьев

С этим рецептом справится любой

Овсяные хлопья – это, пожалуй, самое популярное и полезное блюдо на завтрак, настоящий источник витаминов и минералов. В каше есть также полезные пищевые волокна, которые поддерживают здоровое сердце и кишечник, поэтому ее нужно есть каждый день. А блюд из этой каши — невероятное количество.

Однако иногда хочется побаловать себя необычными блюдами из продуктов, которые есть под рукой. Овсянка и тут пригодится! В таком случае на помощь придет рецепт Tutkatamka. Они предлагают оригинальный рецепт запеканки из овсяных хлопьев. Блюдо получается вкусным и необычным.

Как приготовить запеканку из овсяных хлопьев

Ингредиенты:

2 яблока;

75 г овсяных хлопьев;

85 г сахара;

2 ч. л. разрыхлителя;

3 ч. л. корицы;

300 мл молока;

40 мл растительного масла;

1 яйцо.

Способ приготовления: