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Из овсянки - в запеканку: неожиданный рецепт из хлопьев

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычная запеканка из овсянки
Необычная запеканка из овсянки. Фото tutkatamka.com.ua

С этим рецептом справится любой

Овсяные хлопья – это, пожалуй, самое популярное и полезное блюдо на завтрак, настоящий источник витаминов и минералов. В каше есть также полезные пищевые волокна, которые поддерживают здоровое сердце и кишечник, поэтому ее нужно есть каждый день. А блюд из этой каши — невероятное количество.

Однако иногда хочется побаловать себя необычными блюдами из продуктов, которые есть под рукой. Овсянка и тут пригодится! В таком случае на помощь придет рецепт Tutkatamka. Они предлагают оригинальный рецепт запеканки из овсяных хлопьев. Блюдо получается вкусным и необычным.

Как приготовить запеканку из овсяных хлопьев

Ингредиенты:

  • 2 яблока;
  • 75 г овсяных хлопьев;
  • 85 г сахара;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 3 ч. л. корицы;
  • 300 мл молока;
  • 40 мл растительного масла;
  • 1 яйцо.

Способ приготовления:

  1. Очищаем яблоки от кожуры, нарезаем кубиками.
  2. Смешиваем их в миске с корицей, хлопьями, сахаром и разрыхлителем.
  3. В отдельной миске перемешиваем яйцо, молоко и растительное масло.
  4. Добавляем жидкие ингредиенты в сухие и перемешиваем.
  5. Форму смазываем растительным маслом и выпекаем 30 минут при 180 градусах. Подавать запеканку лучше холодной.
Теги:
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