Витаминный заряд на весь день: рецепт полезного медового напитка с хурмой
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Несколько ингредиентов, а пользы — очень много
Весной нередко нам не хватаем витаминов — мы часто ощущаем слабость, головокружение или головные боли. Это можно легко исправить с помощью вкусных и полезных напитков.
Сегодня — отличный день, чтобы приготовить отличный медовый напиток. По рецепту Shuba.life в его составе всего несколько ингредиентов — сочная хурма, сладкий мед, острый корень имбиря и пряная корица. Такой напиток порадует глаз веселым цветом, нос — приятным ароматом и порадует вас нежным вкусом.
Как приготовить медовый напиток из хурмы
Ингредиенты:
- хурма — 3 шт.;
- мед жидкий — 60 г;
- корень имбиря свежий — 10 г;
- корица, палочки — 1 шт.;
- сахар — 80 г;
- вода 600 мл.
Способ приготовления:
- Хурму помойте, удалите плодоножки и косточки, нарежьте ломтиками. Имбирь очистите и нарежьте тонкими пластинками.
- В кастрюлю с водой добавьте кусочки имбиря и доведите до кипения. Варите на небольшом огне 5 минут. Затем имбирь удалите шумовкой.
- Положите в имбирную воду сахар и мешайте до полного его растворения. Добавьте ломтики хурмы, палочку корицы и мед. Доведите до кипения и проварите еще 5 минут. Палочку корицы выбросите.
- Затем дайте настояться 1 час под крышкой. Разлейте готовый напиток в стаканы и подавайте. Приятного аппетита!
Кстати, "Телеграф" также делился рецептом домашней "Фанты". Всего за 10 минут можно приготовить такой напиток, что не отличишь от магазинного.