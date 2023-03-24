Витаминный заряд на весь день: рецепт полезного медового напитка с хурмой

Несколько ингредиентов, а пользы — очень много

Весной нередко нам не хватаем витаминов — мы часто ощущаем слабость, головокружение или головные боли. Это можно легко исправить с помощью вкусных и полезных напитков.

Сегодня — отличный день, чтобы приготовить отличный медовый напиток. По рецепту Shuba.life в его составе всего несколько ингредиентов — сочная хурма, сладкий мед, острый корень имбиря и пряная корица. Такой напиток порадует глаз веселым цветом, нос — приятным ароматом и порадует вас нежным вкусом.

Как приготовить медовый напиток из хурмы

Ингредиенты:

хурма — 3 шт.; мед жидкий — 60 г; корень имбиря свежий — 10 г; корица, палочки — 1 шт.; сахар — 80 г; вода 600 мл.

Способ приготовления:

Хурму помойте, удалите плодоножки и косточки, нарежьте ломтиками. Имбирь очистите и нарежьте тонкими пластинками. В кастрюлю с водой добавьте кусочки имбиря и доведите до кипения. Варите на небольшом огне 5 минут. Затем имбирь удалите шумовкой. Положите в имбирную воду сахар и мешайте до полного его растворения. Добавьте ломтики хурмы, палочку корицы и мед. Доведите до кипения и проварите еще 5 минут. Палочку корицы выбросите. Затем дайте настояться 1 час под крышкой. Разлейте готовый напиток в стаканы и подавайте. Приятного аппетита!

Кстати, "Телеграф" также делился рецептом домашней "Фанты". Всего за 10 минут можно приготовить такой напиток, что не отличишь от магазинного.