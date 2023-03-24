Вместо надоевших котлет: рецепт необычного мясного рулета "Павлиний глаз"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Подойдет в качестве закуски или основного блюда
Хочется украсить стол ярким и эффектным блюдом? Тогда вам на помощь придут мясные рулеты. Они всегда смотрятся эффектно и отлично воспринимаются гостями. А если рулет будет еще и необычно оформлен, то вы получите массу комплиментов.
Куриный рулет "Павлиний глаз" отличный вариант для такого случая. Nyamki делится рецептом праздничной закуски.
Как приготовить мясной рулет "Павлиний глаз"
Ингредиенты
Для рулета:
- 500 г мясного фарша;
- 2 сырых яйца;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ч. л. кардамона;
- 1 ч. л. красного молотого перца;
- 1 ч. л. черного молотого перца;
- 1 ч. л. измельченной сухой петрушки;
- 2 ч. л. горчицы;
- соль по вкусу.
Для наполнения:
- 6 ломтиков куриной ветчины;
- 6 шт. вареных яиц;
- сухие травы измельченные.
Способ приготовления:
- Фарш выложить в большую миску, добавить 2 сырых яйца, измельченный чеснок, специи, соль и горчицу. Перемешать и размять руками.
- Глубокую форму для запекания застелить фольгой и слегка смазать маслом. По краям необходимо оставить запас фольги, чтобы можно было завернуть рулет. На фольгу ровным слоем выложить половину мясного фарша.
- Затем ложкой проделать выемки в фарше — туда нужно будет укладывать яйца. На фарш одним слоем выложить ломтики тонко нарезанной ветчины.
- Немного обрезать края у яиц, поместить их вплотную друг к другу. У вас должен получится ровный яичный ролик.
- Сверху на ролик положить оставшиеся ломтики ветчины, полностью завернув в них яйца.
- На ветчину нанести оставшуюся половину мясного фарша и с помощью фольги сформировать рулет, сверху посыпать смесью сухих трав.
- Поставить в духовку и выпекать при 200°С около 40 минут. Мясо должно быть готовым внутри и с румяной корочкой снаружи.
- Готовый рулет вынуть из духовки, остудить и нарезать порционными ломтиками.
Кстати, с мясом можно также приготовить вкусные пирожки. Они точно станут вашими любимыми.