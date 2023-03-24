Вместо надоевших котлет: рецепт необычного мясного рулета "Павлиний глаз"

Подойдет в качестве закуски или основного блюда

Хочется украсить стол ярким и эффектным блюдом? Тогда вам на помощь придут мясные рулеты. Они всегда смотрятся эффектно и отлично воспринимаются гостями. А если рулет будет еще и необычно оформлен, то вы получите массу комплиментов.

Куриный рулет "Павлиний глаз" отличный вариант для такого случая. Nyamki делится рецептом праздничной закуски.

Как приготовить мясной рулет "Павлиний глаз"

Ингредиенты

Для рулета:

500 г мясного фарша;

2 сырых яйца;

1 зубчик чеснока;

1 ч. л. кардамона;

1 ч. л. красного молотого перца;

1 ч. л. черного молотого перца;

1 ч. л. измельченной сухой петрушки;

2 ч. л. горчицы;

соль по вкусу.

Для наполнения:

6 ломтиков куриной ветчины;

6 шт. вареных яиц;

сухие травы измельченные.

Способ приготовления:

Фарш выложить в большую миску, добавить 2 сырых яйца, измельченный чеснок, специи, соль и горчицу. Перемешать и размять руками. Глубокую форму для запекания застелить фольгой и слегка смазать маслом. По краям необходимо оставить запас фольги, чтобы можно было завернуть рулет. На фольгу ровным слоем выложить половину мясного фарша. Затем ложкой проделать выемки в фарше — туда нужно будет укладывать яйца. На фарш одним слоем выложить ломтики тонко нарезанной ветчины. Немного обрезать края у яиц, поместить их вплотную друг к другу. У вас должен получится ровный яичный ролик. Сверху на ролик положить оставшиеся ломтики ветчины, полностью завернув в них яйца. На ветчину нанести оставшуюся половину мясного фарша и с помощью фольги сформировать рулет, сверху посыпать смесью сухих трав. Поставить в духовку и выпекать при 200°С около 40 минут. Мясо должно быть готовым внутри и с румяной корочкой снаружи. Готовый рулет вынуть из духовки, остудить и нарезать порционными ломтиками.

Кстати, с мясом можно также приготовить вкусные пирожки. Они точно станут вашими любимыми.