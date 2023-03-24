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Полчаса — и готово: рецепт "ленивого" сырника в духовке

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Готовится просто, съедается – быстро
Готовится просто, съедается – быстро. Фото Твоє Місто

Очень простой рецепт

Все любят сырники-оладьи, но стоять и жарить их не любит никто. Для разнообразия предлагаем приготовить творожник в духовке. Он просто готовится, а потом его можно порезать порционно и будут те же сырники, только более полезные, ведь приготовленные без масла.

Новости Ю поделились рецептом классического для Львовщины сырника в виде запеканки. Это идеальная альтернатива порционным сырникам – получается и проще, и здоровее.

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог — 1 кг
  • яйца — 4
  • сахар — 200 г
  • ванильный сахар — 20 г
  • манная крупа — 4 столовые ложки
  • изюм или засахаренные ягоды — по своему вкусу

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты бросьте в чашу блендера и смешайте. Важный нюанс – несмотря на то, что есть норма сахара в рецепте, всегда можно добавить меньше или больше по своему вкусу.
  2. Если хотите, добавьте изюм или цукаты. Подойдут и ягоды из варенья, но тогда нужно добавить меньше сахара.
  3. Выложите тесто в форму для кекса. Сверху полейте растопленным маслом – чтобы была золотистая корочка.
  4. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Время приготовления – 30-40 минут.

Когда творожник остынет, он готов к употреблению. Подавать его можно с шоколадом, ягодами или сметаной. А в следующий раз попробуйте приготовить вкусные творожные палочки – там тоже простой рецепт и ничего не нужно лепить.

Теги:
#Выпечка #Сырники #Рецепти