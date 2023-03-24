Полчаса — и готово: рецепт "ленивого" сырника в духовке
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Очень простой рецепт
Все любят сырники-оладьи, но стоять и жарить их не любит никто. Для разнообразия предлагаем приготовить творожник в духовке. Он просто готовится, а потом его можно порезать порционно и будут те же сырники, только более полезные, ведь приготовленные без масла.
Новости Ю поделились рецептом классического для Львовщины сырника в виде запеканки. Это идеальная альтернатива порционным сырникам – получается и проще, и здоровее.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог — 1 кг
- яйца — 4
- сахар — 200 г
- ванильный сахар — 20 г
- манная крупа — 4 столовые ложки
- изюм или засахаренные ягоды — по своему вкусу
Способ приготовления:
- Все ингредиенты бросьте в чашу блендера и смешайте. Важный нюанс – несмотря на то, что есть норма сахара в рецепте, всегда можно добавить меньше или больше по своему вкусу.
- Если хотите, добавьте изюм или цукаты. Подойдут и ягоды из варенья, но тогда нужно добавить меньше сахара.
- Выложите тесто в форму для кекса. Сверху полейте растопленным маслом – чтобы была золотистая корочка.
- Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Время приготовления – 30-40 минут.
Когда творожник остынет, он готов к употреблению. Подавать его можно с шоколадом, ягодами или сметаной. А в следующий раз попробуйте приготовить вкусные творожные палочки – там тоже простой рецепт и ничего не нужно лепить.