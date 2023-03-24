Полчаса — и готово: рецепт "ленивого" сырника в духовке

Очень простой рецепт

Все любят сырники-оладьи, но стоять и жарить их не любит никто. Для разнообразия предлагаем приготовить творожник в духовке. Он просто готовится, а потом его можно порезать порционно и будут те же сырники, только более полезные, ведь приготовленные без масла.

Новости Ю поделились рецептом классического для Львовщины сырника в виде запеканки. Это идеальная альтернатива порционным сырникам – получается и проще, и здоровее.

Ингредиенты:

кисломолочный творог — 1 кг

яйца — 4

сахар — 200 г

ванильный сахар — 20 г

манная крупа — 4 столовые ложки

изюм или засахаренные ягоды — по своему вкусу

Способ приготовления:

Все ингредиенты бросьте в чашу блендера и смешайте. Важный нюанс – несмотря на то, что есть норма сахара в рецепте, всегда можно добавить меньше или больше по своему вкусу. Если хотите, добавьте изюм или цукаты. Подойдут и ягоды из варенья, но тогда нужно добавить меньше сахара. Выложите тесто в форму для кекса. Сверху полейте растопленным маслом – чтобы была золотистая корочка. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Время приготовления – 30-40 минут.

Когда творожник остынет, он готов к употреблению. Подавать его можно с шоколадом, ягодами или сметаной. А в следующий раз попробуйте приготовить вкусные творожные палочки – там тоже простой рецепт и ничего не нужно лепить.