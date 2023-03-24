Вместо магазинного майонеза: рецепт необычного соуса из фасоли
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Выходит и вкусно, и полезно
Как бы мы ни любили майонез, это явно не самый лучший продукт для ежедневного употребления. Неважно, покупаем ли мы соус в магазине или готовим сами. Кстати, ученые обнаружили, что в некоторых случаях самодельный майонез может принести больше вреда, чем готовый.
Поэтому советуем попробовать что-то другое, тем более, что кулинарный мир наполнен разными соусами, среди которых точно можно найти свой.
Pixelinform советует попробовать в качестве альтернативы майонезу соус из консервированной фасоли. Обычная белая фасоль содержит витамины А, Е, PP, С, группы В, аминокислоты, а также магний, натрий и йод.
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной белой фасоли
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. горчицы
- 100 мл оливкового масла
- соль и перец
Пошаговый рецепт:
- Откиньте содержимое банки на дуршлаг, чтобы полностью стек рассол. Измельчите фасоль в блендере или пропустите через мясорубку.
- В полученное пюре добавляем лимонный сок и горчицу, соль и перец. Все тщательно перемешиваем.
- В массу добавляем оливковое масло. Соус взбиваем миксером или блендером. После этого его следует подержать час в холодильнике – и готово.
В чистой закрытой банке в холодильнике такой соус "живет" несколько суток. Он питателен и очень вкусен. И выгодно выделяется среди других альтернатив майонеза.