Вместо магазинного майонеза: рецепт необычного соуса из фасоли

Выходит и вкусно, и полезно

Как бы мы ни любили майонез, это явно не самый лучший продукт для ежедневного употребления. Неважно, покупаем ли мы соус в магазине или готовим сами. Кстати, ученые обнаружили, что в некоторых случаях самодельный майонез может принести больше вреда, чем готовый.

Поэтому советуем попробовать что-то другое, тем более, что кулинарный мир наполнен разными соусами, среди которых точно можно найти свой.

Pixelinform советует попробовать в качестве альтернативы майонезу соус из консервированной фасоли. Обычная белая фасоль содержит витамины А, Е, PP, С, группы В, аминокислоты, а также магний, натрий и йод.

Ингредиенты:

1 банка консервированной белой фасоли

2 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. горчицы

100 мл оливкового масла

соль и перец

Пошаговый рецепт:

Откиньте содержимое банки на дуршлаг, чтобы полностью стек рассол. Измельчите фасоль в блендере или пропустите через мясорубку. В полученное пюре добавляем лимонный сок и горчицу, соль и перец. Все тщательно перемешиваем. В массу добавляем оливковое масло. Соус взбиваем миксером или блендером. После этого его следует подержать час в холодильнике – и готово.

В чистой закрытой банке в холодильнике такой соус "живет" несколько суток. Он питателен и очень вкусен. И выгодно выделяется среди других альтернатив майонеза.