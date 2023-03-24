Только скумбрия и немного маринада: как запечь рыбу, чтобы она была идеальной

Готовить ее настолько легко, что вы можете это делать чуть ли не каждый день

Скумбрия – весьма полезная и вкусная рыба. Она содержит огромное количество полезных веществ, среди которых витамины группы А и B а также фосфор, магний, калий. Но вы запекали скумбрию только по одному рецепту и не знаете, как приготовить ее другим способом? Советуем запечь филе скумбрии в горчично-соевом маринаде.

Маринад по рецепту Smachno.ua обогатит вкус скумбрии пикантными нотками и смягчит текстуру рыбы. В результате вы получите вкусное блюдо, приготовление которого займет совсем немного времени.

Как приготовить скумбрию в горчично-соевом маринаде

Ингредиенты:

скумбрия — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

соевый соус — 3 ст. л.;

горчица — 2 ст.л.;

майонез 2 ст.л.

Способ приготовления:

В скумбрии удаляем голову и внутренности. Рыбу моем и режем на куски. Лук чистим и нарезаем колечками. Горчицу, соевый соус и майонез смешиваем, каждый кусочек обмакиваем в соусе и оставляем скумбрию мариноваться на 20 минут. Духовку разогреваем ин 190°С. Форму, где будет скумбрия, смазываем растительным маслом, выкладываем туда лук, затем скумбрию. Сверху поливаем все соусом и ставим рыбу в духовку на среднюю полку. Запекаем рыбу 25-30 минут. Скумбрия, запеченная в горчично-соевом соусе, готова! Подавайте скумбрию с нежным сливочным пюре и свежей салатной зеленью.

Для тех, кто любит рыбу, но не любит ее чистить, есть маленькая хитрость. Благодаря ей процесс очистки рыбы займет всего минуту.