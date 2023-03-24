Как украсить выпечку: готовим ароматные цукаты из апельсиновых корок
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Обойдемся без длительного вымачивания апельсиновых корок
Цукаты из апельсиновых корок – это вкусное и полезное угощение. Их можно использовать для украшения выпечки или кушать как самостоятельное блюдо.
В магазине не всегда встретишь натуральные цукаты, без ароматизаторов, консервантов и красителей. Тогда у нас один выход — приготовить их дома.
Классический способ приготовления цукатов из апельсиновых корок занимает несколько дней: сначала их несколько дней вымачивают, потом долго варят. А по рецепту Jisty мы сделаем цукаты за день.
Как приготовить цукаты из апельсиновых корок
Ингредиенты:
- кожуры от 5 апельсинов;
- 2 стакана сахара;
- сок одного лимона;
- вода;
- сахарная пудра или мелкий сахар.
Способ приготовления:
- Апельсиновые шкурки положить в кастрюлю, залить 2,5 л холодной воды.
- Довести до кипения, поварить шкурки 10 минут, откинуть на дуршлаг и поставить под проточную под холодную воду.
- Когда кожуры полностью охладятся, все эти действия повторить: залить водой, довести до кипения, поварить, откинуть на дуршлаг и охладить.
- После третьей "процедуры" дать воде стечь и порезать апельсиновые шкурки на полоски шириной примерно 5 мм.
- В кастрюлю насыпать два стакана сахара и растворить его в стакане горячей воды. Вскипятить сироп и опустить в него цитрусовые полосочки.
- Варить цукаты на малом огне 40-60 минут, пока сироп не уварится практически стопроцентно. Ближе к концу варки выжать в сироп лимонный сок.
- Когда кожура станет почти прозрачной, а сиропа останется совсем немного, откинуть цукаты на дуршлаг, чтобы стекла жидкость.
- Разложить цукаты на противень, застеленный пергаментом для выпечки и дать высохнуть в течение 2 часов.
- Готовые цукаты обвалять в сахарной пудре или сахаре.
- Цукаты по этому рецепту можно приготовить из лимонных, мандариновых и даже из грейпфрутовых шкурок.
А вот если оставить немного цукатов к Пасхе, то можно украсить ими выпечку