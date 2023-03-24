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Как украсить выпечку: готовим ароматные цукаты из апельсиновых корок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Сладкие цукаты
Сладкие цукаты. Фото jisty.com.ua

Обойдемся без длительного вымачивания апельсиновых корок

Цукаты из апельсиновых корок – это вкусное и полезное угощение. Их можно использовать для украшения выпечки или кушать как самостоятельное блюдо.

В магазине не всегда встретишь натуральные цукаты, без ароматизаторов, консервантов и красителей. Тогда у нас один выход — приготовить их дома.

Классический способ приготовления цукатов из апельсиновых корок занимает несколько дней: сначала их несколько дней вымачивают, потом долго варят. А по рецепту Jisty мы сделаем цукаты за день.

Как приготовить цукаты из апельсиновых корок

Ингредиенты:

  • кожуры от 5 апельсинов;
  • 2 стакана сахара;
  • сок одного лимона;
  • вода;
  • сахарная пудра или мелкий сахар.

Способ приготовления:

  1. Апельсиновые шкурки положить в кастрюлю, залить 2,5 л холодной воды.
  2. Довести до кипения, поварить шкурки 10 минут, откинуть на дуршлаг и поставить под проточную под холодную воду.
  3. Когда кожуры полностью охладятся, все эти действия повторить: залить водой, довести до кипения, поварить, откинуть на дуршлаг и охладить.
  4. После третьей "процедуры" дать воде стечь и порезать апельсиновые шкурки на полоски шириной примерно 5 мм.
  5. В кастрюлю насыпать два стакана сахара и растворить его в стакане горячей воды. Вскипятить сироп и опустить в него цитрусовые полосочки.
  6. Варить цукаты на малом огне 40-60 минут, пока сироп не уварится практически стопроцентно. Ближе к концу варки выжать в сироп лимонный сок.
  7. Когда кожура станет почти прозрачной, а сиропа останется совсем немного, откинуть цукаты на дуршлаг, чтобы стекла жидкость.
  8. Разложить цукаты на противень, застеленный пергаментом для выпечки и дать высохнуть в течение 2 часов.
  9. Готовые цукаты обвалять в сахарной пудре или сахаре.
  10. Цукаты по этому рецепту можно приготовить из лимонных, мандариновых и даже из грейпфрутовых шкурок.

А вот если оставить немного цукатов к Пасхе, то можно украсить ими выпечку

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