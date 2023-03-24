Такого вы не видели ни в одном ресторане: рецепт необычного салата с жареной картошкой

Гости удивятся, но съедят все

В привычных салатах жареные ингредиенты фигурируют не так часто – разве что иногда нужно обжарить лук и грибы. В основном используют вареные овощи или овощи или мясо.

Такой необычный ингредиент как жареный картофель сразу вызывает интерес. Салат с жареным картофелем по рецепту Gurman не только вкусное и сытное блюдо, это еще и оригинальное. Безусловно, у каждого повара свои рецепты его приготовления, но мы попробуем классический.

Как приготовить салат с жареной картошкой "Гнездо глухаря"

Ингредиенты:

несколько картофелин;

вареное куриное мясо;

яйца — 5 шт.;

репчатый лук, лучше салатного сорта – 1 шт.;

сыр — 150 гр;

майонез по вкусу.

Как приготовить:

Куриное мясо нарезать полосками и слегка обжарить. Картофель нарезать соломкой и обжарить на подсолнечном масле. По желанию можно добавить чеснок. На крупной терке натереть сыр. Лук нарезать полукольцами. Яйца сварить, отделить белок от желтка. Натереть белок, желток оставить целым для украшения салата. Если желток крошится, можно добавить в него немного майонеза, тертого сыра и слепить шарики. Мясо, картофель, сыр, лук и белки смешать, посолить и добавить майонез. Выложить в салатник, создав по центру углубление — туда нужно поместить желток или шарики. Салат готов, приятного аппетита.

Кстати, ученные постоянно ведут дискуссии о вреде майонеза. Последние их выводы очень удивили.