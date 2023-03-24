Такого вы не видели ни в одном ресторане: рецепт необычного салата с жареной картошкой
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Гости удивятся, но съедят все
В привычных салатах жареные ингредиенты фигурируют не так часто – разве что иногда нужно обжарить лук и грибы. В основном используют вареные овощи или овощи или мясо.
Такой необычный ингредиент как жареный картофель сразу вызывает интерес. Салат с жареным картофелем по рецепту Gurman не только вкусное и сытное блюдо, это еще и оригинальное. Безусловно, у каждого повара свои рецепты его приготовления, но мы попробуем классический.
Как приготовить салат с жареной картошкой "Гнездо глухаря"
Ингредиенты:
- несколько картофелин;
- вареное куриное мясо;
- яйца — 5 шт.;
- репчатый лук, лучше салатного сорта – 1 шт.;
- сыр — 150 гр;
- майонез по вкусу.
Как приготовить:
- Куриное мясо нарезать полосками и слегка обжарить.
- Картофель нарезать соломкой и обжарить на подсолнечном масле. По желанию можно добавить чеснок.
- На крупной терке натереть сыр.
- Лук нарезать полукольцами.
- Яйца сварить, отделить белок от желтка. Натереть белок, желток оставить целым для украшения салата. Если желток крошится, можно добавить в него немного майонеза, тертого сыра и слепить шарики.
- Мясо, картофель, сыр, лук и белки смешать, посолить и добавить майонез. Выложить в салатник, создав по центру углубление — туда нужно поместить желток или шарики. Салат готов, приятного аппетита.
Кстати, ученные постоянно ведут дискуссии о вреде майонеза. Последние их выводы очень удивили.