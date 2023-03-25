Как удивить любимого с утра: рецепт необычного тыквенного кофе

Этого он точно не забудет

Латте – это кофейный напиток на основе эспрессо с большим количеством подогретого молока и слоем молочной пены. Он подходит больше для тех, кто предпочитает мягкий, кофейно-сливочный вкус.

Один из самых необычных видов этого напитка — тыквенный латте. Shuba.life убеждает, что в его приготовлении нет ничего сложного. Тыквенный сироп можно приобрести в специализированных магазинах или же приготовить на основе тыквенного пюре. В этом рецепте — последний вариант.

Как приготовить тыквенный латте

Ингредиенты на 2 порции:

кофе эспрессо — 200 мл;

молоко — 400 мл;

тыквенное пюре — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 10 г;

молотая корица — 0.5 ч. л.;

мускатный орех молотый — 1/4 ч. л.;

имбирь молотый — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Налейте в сотейник 300 мл молока, добавьте тыквенное пюре и специи: ванильный сахар, молотую корицу, молотый имбирь и натертый мускатный орех. На среднем огне доведите смесь до кипения. Когда молоко закипит, убавьте огонь и варите смесь еще 3-4 минуты. Выключите огонь и добавьте сахар. Размешайте. Для приготовления молочной пенки в отдельную емкость налейте 100 мл молока и на среднем огне прогрейте его до температуры 55-60°С. Подогретое молоко взбейте блендером до получения пушистой молочной пены толщиной 1-2 см. Чашку или бокал заполните на 1/3 горячим кофе. Затем влейте тыквенно-молочную смесь и добавьте молочную пенку, заполнив бокал полностью. По желанию присыпьте напиток щепоткой молотой корицы и подавайте к столу.

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