Как удивить любимого с утра: рецепт необычного тыквенного кофе
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этого он точно не забудет
Латте – это кофейный напиток на основе эспрессо с большим количеством подогретого молока и слоем молочной пены. Он подходит больше для тех, кто предпочитает мягкий, кофейно-сливочный вкус.
Один из самых необычных видов этого напитка — тыквенный латте. Shuba.life убеждает, что в его приготовлении нет ничего сложного. Тыквенный сироп можно приобрести в специализированных магазинах или же приготовить на основе тыквенного пюре. В этом рецепте — последний вариант.
Как приготовить тыквенный латте
Ингредиенты на 2 порции:
- кофе эспрессо — 200 мл;
- молоко — 400 мл;
- тыквенное пюре — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- молотая корица — 0.5 ч. л.;
- мускатный орех молотый — 1/4 ч. л.;
- имбирь молотый — 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
- Налейте в сотейник 300 мл молока, добавьте тыквенное пюре и специи: ванильный сахар, молотую корицу, молотый имбирь и натертый мускатный орех.
- На среднем огне доведите смесь до кипения. Когда молоко закипит, убавьте огонь и варите смесь еще 3-4 минуты.
- Выключите огонь и добавьте сахар. Размешайте.
- Для приготовления молочной пенки в отдельную емкость налейте 100 мл молока и на среднем огне прогрейте его до температуры 55-60°С.
- Подогретое молоко взбейте блендером до получения пушистой молочной пены толщиной 1-2 см.
- Чашку или бокал заполните на 1/3 горячим кофе. Затем влейте тыквенно-молочную смесь и добавьте молочную пенку, заполнив бокал полностью.
- По желанию присыпьте напиток щепоткой молотой корицы и подавайте к столу.
Кстати, "Телеграф" рассказал о необычных способах приготовления какао.