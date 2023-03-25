Для иммунитета и здоровья: рецепт полезного чесночного супа

Блюдо также может облегчить похмельный синдром

В чесноке есть огромное количество полезных свойств. Он укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудными заболеваниями, защищает сердечно-сосудистую систему и убивает бактерии. Овощ добавляют в блюда для придания им дополнительного аромата и вкуса.

Сегодня мы хотим предложить попробовать чесночный суп по рецепту Сhef. Блюдо поможет поддержать свой иммунитет. Кроме того, готовится из простых продуктов, которые всегда найдутся под рукой.

Как приготовить чесночный суп

Ингредиенты:

картофель 3-5 шт.;

чеснок — 10 зубчиков;

сливочное масло — 1 ч.л.;

подсолнечное масло — 1 ст. л.;

жир свиной топленый — 1 ч.л.;

майоран — 1 ст. л.;

яйцо куриное — 1 шт.;

сухарики домашние — 2 ст.;

вода(бульон) — 1,5 л;

соль — по вкусу.

Способ приготовления.

Картошку нужно порезать на кубики. В кастрюлю влить подсолнечное масло, добавить сливочное и смалец. Обжарить картофель на большом огне 2-3 минуты. Картофель не должен быть готовым, только иметь золотистую корочку сверху. Добавить в картофель 5 зубчиков измельченного чеснока, горячую воду и варить до готовности. Также добавить майоран и соль, дать закипеть и выключить. Нарезать хлеб на кубики и подсушить в духовке. Взбить яйца. В кастрюлю с чесночным соусом тонкой струйкой необходимо добавить яйцо, помешивая при этом суп. Яйцо свариться не должно. Накрыть крышкой и дать супу настояться 5 минут. На дно тарелки выложить сухарики и залить горячим чесночным супом.

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