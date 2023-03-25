Как приготовить котлеты из гречки, чтобы не отличались от мясных

Получится настоящее постное объедение

Пост – это сложный период, особенно для тех, кто привык лакомиться мясом. Вдруг вы уже устали от зеленого борща, попробуйте этот рецепт постных котлет из гречки. По вкусу их не отличить от версии из мяса.

Meta.ua рассказывает рецепт вкуснейших и легких котлет. Они готовятся из простых и доступных продуктов.

Ингредиенты:

Гречневая крупа — 1 стакан

Масло растительное — 150 мл

Сухари панировочные

Кинза, корианд

Соль, перец

Пошаговый рецепт:

Тщательно промойте крупу. Залейте чистой водой, добавьте соль и поставьте кастрюлю на средний огонь. Готовьте примерно 25 минут, затем переложите в глубокую посуду и дайте остыть. Добавьте в нее любимые приправы. При выборе отталкивайтесь от своих предпочтений. Из полученного фарша сформируйте котлеты, а затем обваляйте их в панировочных сухарях. Масло разогреваем и обжариваем котлетки с двух сторон до золотистой корочки.

Рецепт настолько прост, что его освоит даже начинающий кулинар. А если вы хотите не только соблюдать Великий пост 2023, но и обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами, предлагаем приготовить суп из чечевицы и грибов по рецепту Евгения Клопотенко.