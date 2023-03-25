Минимум времени - и завтрак готов: рецепт сытного омлета в форме чизкейка
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Завтракаем с удовольствием
Полноценный завтрак должен включать и белок, и углеводы, и полезные жиры. Недаром народная мудрость гласит, что завтраки нужно съедать самим, обеды делить с друзьями, а ужины отдавать врагам. К тому же хочется, чтобы на приготовление завтрака уходило минимум времени.
Для отличного настроения и бодрого самочувствия предлагаем попробовать необычный омлет. Казалось бы, как это блюдо можно приготовить с изюминкой? Просто по рецепту Smak.ua он получится в форме чизкейка.
Как приготовить сытный омлет в форме чизкейка
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.;
- лук – 1 шт.;
- сыр – 200 г;
- ветчина – 100 г;
- молоко – 50 мл;
- мука – 1 ч.л.;
- соль и перец – по вкусу;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Яйца взбить с молоком, мукой, солью и перцем.
- Лук нарезать кубиками, ветчину – соломкой, сыр натереть на терке.
- Обжарить лук до золотистого цвета.
- С утра не забыть смазать формы маслом.
- Разложить по формам лук, ветчину и сыр и залить все ингредиенты яичной смесью.
- Поставить яичные чизкейки в духовку.
- Запекать до полной готовности.
Кстати, "Телеграф" уже рассказывал, как приготовить пышный омлет. Эти трюки сделают блюдо идеальным.