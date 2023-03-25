Минимум времени - и завтрак готов: рецепт сытного омлета в форме чизкейка

Завтракаем с удовольствием

Полноценный завтрак должен включать и белок, и углеводы, и полезные жиры. Недаром народная мудрость гласит, что завтраки нужно съедать самим, обеды делить с друзьями, а ужины отдавать врагам. К тому же хочется, чтобы на приготовление завтрака уходило минимум времени.

Для отличного настроения и бодрого самочувствия предлагаем попробовать необычный омлет. Казалось бы, как это блюдо можно приготовить с изюминкой? Просто по рецепту Smak.ua он получится в форме чизкейка.

Как приготовить сытный омлет в форме чизкейка

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.;

лук – 1 шт.;

сыр – 200 г;

ветчина – 100 г;

молоко – 50 мл;

мука – 1 ч.л.;

соль и перец – по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Яйца взбить с молоком, мукой, солью и перцем. Лук нарезать кубиками, ветчину – соломкой, сыр натереть на терке. Обжарить лук до золотистого цвета. С утра не забыть смазать формы маслом. Разложить по формам лук, ветчину и сыр и залить все ингредиенты яичной смесью. Поставить яичные чизкейки в духовку. Запекать до полной готовности.

Кстати, "Телеграф" уже рассказывал, как приготовить пышный омлет. Эти трюки сделают блюдо идеальным.