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Минимум времени - и завтрак готов: рецепт сытного омлета в форме чизкейка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Веселый омлет в форме чизкейка
Веселый омлет в форме чизкейка. Фото smak.ua

Завтракаем с удовольствием

Полноценный завтрак должен включать и белок, и углеводы, и полезные жиры. Недаром народная мудрость гласит, что завтраки нужно съедать самим, обеды делить с друзьями, а ужины отдавать врагам. К тому же хочется, чтобы на приготовление завтрака уходило минимум времени.

Для отличного настроения и бодрого самочувствия предлагаем попробовать необычный омлет. Казалось бы, как это блюдо можно приготовить с изюминкой? Просто по рецепту Smak.ua он получится в форме чизкейка.

Как приготовить сытный омлет в форме чизкейка

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • сыр – 200 г;
  • ветчина – 100 г;
  • молоко – 50 мл;
  • мука – 1 ч.л.;
  • соль и перец – по вкусу;
  • растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с молоком, мукой, солью и перцем.
  2. Лук нарезать кубиками, ветчину – соломкой, сыр натереть на терке.
  3. Обжарить лук до золотистого цвета.
  4. С утра не забыть смазать формы маслом.
  5. Разложить по формам лук, ветчину и сыр и залить все ингредиенты яичной смесью.
  6. Поставить яичные чизкейки в духовку.
  7. Запекать до полной готовности.

Кстати, "Телеграф" уже рассказывал, как приготовить пышный омлет. Эти трюки сделают блюдо идеальным.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Омлет #Готовим дома