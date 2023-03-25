Огонь, а не блюдо: рецепт шикарных чебуреков от шеф-повара

Любимое блюдо теперь можно готовить дома

Чебуреки уже давно и крепко вошли в наше меню. Их можно попробовать и в ресторане или на улице, заказать домой или приготовить самому. Хрустящее тесто и мясная начинка — что может быть лучше?

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, что для приготовления чебуреков подходит любое мясо. Мы будем готовить из говядины. Что мы туда добавим для аромата, читайте в рецепте.

Как приготовить чебуреки

Ингредиенты:

Для теста (на 8-12 шт.):

600 г муки;

250 мл воды (50 градусов);

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. уксуса;

1 ст. л. подсолнечного масла.

Для начинки (8-12 шт.):

800 г говяжьего фарша; 1 большой лук; 2 зубчика чеснока; 1 ст. л. зиры; 200 мл воды; подсолнечное масло для жарки; соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Готовим тесто для чебуреков. Высыпьте в миску 600 г муки, добавьте 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. уксуса, 1 ст. л. растительного масла и 250 мл теплой воды. Размешайте и замесите тесто. Оберните его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут. Подготовьте начинку для чебуреков. В фарш добавьте мелко порубленную луковицу и 2 зубчика чеснока, пропущенные через чеснокодавку. Добавьте зиру, соль и перец по вкусу. Влейте в фарш 200 мл холодной воды и перемешайте. Оставьте минут на 10 в миске. Разделите тесто на 8-12 шариков в зависимости от размера чебуреков, которые вы хотите получить. Сначала приплюсните шарики руками, а затем раскатайте каждый в тонкий пласт. Постарайтесь сделать их круглыми. На одну половину пласта теста выложите начинку из фарша. Смажьте края теста водой, чтобы они хорошо слиплись. Затем накройте начинку второй половиной, тщательно закрепив тесто с краев. С помощью ножа обрежьте лишнее тесто с краев чебуреков, чтобы придать им красивую форму. Зубчиками вилки еще раз хорошо закрепите края чебуреков. На хорошо разогретой сковороде с большим количеством масла поджарьте чебуреки с обеих сторон до румяной корочки. Выкладывайте готовые чебуреки на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

Подавать чебуреки можно с соусами. Они прекрасно дополнят вкус блюда.