Огонь, а не блюдо: рецепт шикарных чебуреков от шеф-повара
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Любимое блюдо теперь можно готовить дома
Чебуреки уже давно и крепко вошли в наше меню. Их можно попробовать и в ресторане или на улице, заказать домой или приготовить самому. Хрустящее тесто и мясная начинка — что может быть лучше?
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, что для приготовления чебуреков подходит любое мясо. Мы будем готовить из говядины. Что мы туда добавим для аромата, читайте в рецепте.
Как приготовить чебуреки
Ингредиенты:
Для теста (на 8-12 шт.):
- 600 г муки;
- 250 мл воды (50 градусов);
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. уксуса;
- 1 ст. л. подсолнечного масла.
Для начинки (8-12 шт.):
- 800 г говяжьего фарша;
- 1 большой лук;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ст. л. зиры;
- 200 мл воды;
- подсолнечное масло для жарки;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Готовим тесто для чебуреков. Высыпьте в миску 600 г муки, добавьте 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. уксуса, 1 ст. л. растительного масла и 250 мл теплой воды. Размешайте и замесите тесто. Оберните его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.
- Подготовьте начинку для чебуреков. В фарш добавьте мелко порубленную луковицу и 2 зубчика чеснока, пропущенные через чеснокодавку. Добавьте зиру, соль и перец по вкусу. Влейте в фарш 200 мл холодной воды и перемешайте. Оставьте минут на 10 в миске.
- Разделите тесто на 8-12 шариков в зависимости от размера чебуреков, которые вы хотите получить. Сначала приплюсните шарики руками, а затем раскатайте каждый в тонкий пласт. Постарайтесь сделать их круглыми.
- На одну половину пласта теста выложите начинку из фарша. Смажьте края теста водой, чтобы они хорошо слиплись. Затем накройте начинку второй половиной, тщательно закрепив тесто с краев.
- С помощью ножа обрежьте лишнее тесто с краев чебуреков, чтобы придать им красивую форму. Зубчиками вилки еще раз хорошо закрепите края чебуреков.
- На хорошо разогретой сковороде с большим количеством масла поджарьте чебуреки с обеих сторон до румяной корочки. Выкладывайте готовые чебуреки на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.
Подавать чебуреки можно с соусами. Они прекрасно дополнят вкус блюда.