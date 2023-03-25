К супу для сытного обеда: рецепт необыкновенного сырно-грибного пирога

Делайте сразу два, один разлетится мигом

Грибы — ценнейший продукт. В их составе содержатся микроэлементы с противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Из грибов можно приготовить необычайный жульен или универсальный соус к овощам и пасте.

А что, если добавить грибы в выпечку? По рецепту Shuba.life получится прекраснейший сырно-грибной пирог.

Как приготовить сырно-грибной пирог

Ингредиенты на 6 порций:

Для грибов:

грибы — 230 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лук репчатый — 2 шт.;

сушеный чабрец 1/2 ч. л.;

соль и перец — по вкусу.

Для основания:

мука пшеничная — 1 стакан;

молоко — 1/4 стакана;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

сливочный сыр — 115 г;

сыр рикотта — 1/4 стакана;

сыр чеддер — 1/4 стакана;

оливковое масло — 1/4 стакана;

яйца куриные — 2 шт.;

пармезан тертый — 1/4 стакана;

соль — 2 г;

перец черный — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовой шкаф до 180°С. В сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте нарезанный лук и готовьте около 5 минут или до прозрачности. Добавьте нарезанные грибы, чабрец, соль и перец. Жарьте около 7-10 минут. В миску просейте муку и разрыхлитель. Во вторую миску положите молоко, сливочный сыр, тертые рикотту, чеддер, оливковое масло, яйца и тертый сыр пармезан (немного оставьте для посыпки). Хорошо перемешайте. Добавьте муку в молочную смесь и хорошо перемешайте. Также добавьте часть грибов — немного оставьте для украшения. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Вылейте смесь в смазанную маслом форму для запекания. Сверху положите оставшиеся грибы и сыр пармезан. Выпекайте до готовности. Перед подачей дайте пирогу немного остыть.

Кстати, пирог отлично подойдет к первым блюдам.