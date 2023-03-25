К супу для сытного обеда: рецепт необыкновенного сырно-грибного пирога
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Грибы — ценнейший продукт. В их составе содержатся микроэлементы с противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Из грибов можно приготовить необычайный жульен или универсальный соус к овощам и пасте.
А что, если добавить грибы в выпечку? По рецепту Shuba.life получится прекраснейший сырно-грибной пирог.
Как приготовить сырно-грибной пирог
Ингредиенты на 6 порций:
Для грибов:
- грибы — 230 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- сушеный чабрец 1/2 ч. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Для основания:
- мука пшеничная — 1 стакан;
- молоко — 1/4 стакана;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- сливочный сыр — 115 г;
- сыр рикотта — 1/4 стакана;
- сыр чеддер — 1/4 стакана;
- оливковое масло — 1/4 стакана;
- яйца куриные — 2 шт.;
- пармезан тертый — 1/4 стакана;
- соль — 2 г;
- перец черный — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовой шкаф до 180°С.
- В сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте нарезанный лук и готовьте около 5 минут или до прозрачности.
- Добавьте нарезанные грибы, чабрец, соль и перец. Жарьте около 7-10 минут.
- В миску просейте муку и разрыхлитель.
- Во вторую миску положите молоко, сливочный сыр, тертые рикотту, чеддер, оливковое масло, яйца и тертый сыр пармезан (немного оставьте для посыпки). Хорошо перемешайте.
- Добавьте муку в молочную смесь и хорошо перемешайте. Также добавьте часть грибов — немного оставьте для украшения.
- Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Вылейте смесь в смазанную маслом форму для запекания. Сверху положите оставшиеся грибы и сыр пармезан. Выпекайте до готовности.
- Перед подачей дайте пирогу немного остыть.
Кстати, пирог отлично подойдет к первым блюдам.