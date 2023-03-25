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К супу для сытного обеда: рецепт необыкновенного сырно-грибного пирога

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сырно-грибной пирог
Сырно-грибной пирог. Фото shuba.life

Делайте сразу два, один разлетится мигом

Грибы — ценнейший продукт. В их составе содержатся микроэлементы с противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Из грибов можно приготовить необычайный жульен или универсальный соус к овощам и пасте.

А что, если добавить грибы в выпечку? По рецепту Shuba.life получится прекраснейший сырно-грибной пирог.

Как приготовить сырно-грибной пирог

Ингредиенты на 6 порций:

Для грибов:

  • грибы — 230 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • сушеный чабрец 1/2 ч. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Для основания:

  • мука пшеничная — 1 стакан;
  • молоко — 1/4 стакана;
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
  • сливочный сыр — 115 г;
  • сыр рикотта — 1/4 стакана;
  • сыр чеддер — 1/4 стакана;
  • оливковое масло — 1/4 стакана;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • пармезан тертый — 1/4 стакана;
  • соль — 2 г;
  • перец черный — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовой шкаф до 180°С.
  2. В сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте нарезанный лук и готовьте около 5 минут или до прозрачности.
  3. Добавьте нарезанные грибы, чабрец, соль и перец. Жарьте около 7-10 минут.
  4. В миску просейте муку и разрыхлитель.
  5. Во вторую миску положите молоко, сливочный сыр, тертые рикотту, чеддер, оливковое масло, яйца и тертый сыр пармезан (немного оставьте для посыпки). Хорошо перемешайте.
  6. Добавьте муку в молочную смесь и хорошо перемешайте. Также добавьте часть грибов — немного оставьте для украшения.
  7. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Вылейте смесь в смазанную маслом форму для запекания. Сверху положите оставшиеся грибы и сыр пармезан. Выпекайте до готовности.
  8. Перед подачей дайте пирогу немного остыть.

Кстати, пирог отлично подойдет к первым блюдам.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Пирог #Готовим дома