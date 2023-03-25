Это точно не купите в ближайшем магазине: рецепт пикантного мороженого из авокадо и рома

Фруктовый десерт с алкогольными нотками

Есть такие, кто откажется от аппетитного десерта? Вря ли. Тем более, если это мороженое. А если еще и мороженое, приготовленное дома — против такого лакомства никто не устроит.

Сегодня предлагаем весьма необычный рецепт такой вкусняшки — мороженое из авокадо и рома. Тем более, что по рецепту Smak трудиться особо и не надо — от вас потребуется только измельчить авокадо и хорошо перемешать продукті.

Как приготовить мороженое из авокадо и рома

Ингредиенты

3 средних спелых авокадо Хасс;

1 банка кокосового молока;

110 мл жирных сливок;

110 гр сахарного песка;

половина 1 ч.л. рома;

половина 1 ч. л. свежевыжатого сока лайма;

соль по вкусу;

кокосовая стружка для украшения.

Способ приготовления:

Очистите авокадо от косточек и кожицы, разомните до состояния пюре. Добавьте кокосовое молоко, жирные сливки, сахар, ром, соль и сок лайма. Перемешайте до однородного состояния. Переложите в миску и накройте пленкой. Дайте ему полностью остыть в холодильнике. После охлаждения взбейте массу. Поместите в герметичный контейнер и заморозьте до жесткого состояния.

Подавать мороженое лучше с кокосовой стружкой.

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