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Это точно не купите в ближайшем магазине: рецепт пикантного мороженого из авокадо и рома

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мороженое из авокадо с ромом
Мороженое из авокадо с ромом. Фото smak.ua

Фруктовый десерт с алкогольными нотками

Есть такие, кто откажется от аппетитного десерта? Вря ли. Тем более, если это мороженое. А если еще и мороженое, приготовленное дома — против такого лакомства никто не устроит.

Сегодня предлагаем весьма необычный рецепт такой вкусняшки — мороженое из авокадо и рома. Тем более, что по рецепту Smak трудиться особо и не надо — от вас потребуется только измельчить авокадо и хорошо перемешать продукті.

Как приготовить мороженое из авокадо и рома

Ингредиенты

  • 3 средних спелых авокадо Хасс;
  • 1 банка кокосового молока;
  • 110 мл жирных сливок;
  • 110 гр сахарного песка;
  • половина 1 ч.л. рома;
  • половина 1 ч. л. свежевыжатого сока лайма;
  • соль по вкусу;
  • кокосовая стружка для украшения.

Способ приготовления:

  1. Очистите авокадо от косточек и кожицы, разомните до состояния пюре.
  2. Добавьте кокосовое молоко, жирные сливки, сахар, ром, соль и сок лайма. Перемешайте до однородного состояния.
  3. Переложите в миску и накройте пленкой. Дайте ему полностью остыть в холодильнике.
  4. После охлаждения взбейте массу. Поместите в герметичный контейнер и заморозьте до жесткого состояния.

Подавать мороженое лучше с кокосовой стружкой.

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Теги:
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