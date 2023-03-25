Это точно не купите в ближайшем магазине: рецепт пикантного мороженого из авокадо и рома
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Фруктовый десерт с алкогольными нотками
Есть такие, кто откажется от аппетитного десерта? Вря ли. Тем более, если это мороженое. А если еще и мороженое, приготовленное дома — против такого лакомства никто не устроит.
Сегодня предлагаем весьма необычный рецепт такой вкусняшки — мороженое из авокадо и рома. Тем более, что по рецепту Smak трудиться особо и не надо — от вас потребуется только измельчить авокадо и хорошо перемешать продукті.
Как приготовить мороженое из авокадо и рома
Ингредиенты
- 3 средних спелых авокадо Хасс;
- 1 банка кокосового молока;
- 110 мл жирных сливок;
- 110 гр сахарного песка;
- половина 1 ч.л. рома;
- половина 1 ч. л. свежевыжатого сока лайма;
- соль по вкусу;
- кокосовая стружка для украшения.
Способ приготовления:
- Очистите авокадо от косточек и кожицы, разомните до состояния пюре.
- Добавьте кокосовое молоко, жирные сливки, сахар, ром, соль и сок лайма. Перемешайте до однородного состояния.
- Переложите в миску и накройте пленкой. Дайте ему полностью остыть в холодильнике.
- После охлаждения взбейте массу. Поместите в герметичный контейнер и заморозьте до жесткого состояния.
Подавать мороженое лучше с кокосовой стружкой.
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