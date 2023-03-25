Простой маринад для любимой курочки: как два ингредиента превратят птицу во вкусный обед

Универсальный маринад полюбит вся семья

Пожалуй, курица — один из самых распространенных в кулинарии продуктов. Куриная грудка подойдет к праздничному столу, а из куриных бедрышек отлично получается быстрый плов в рукаве. Еще можно просто замариновать птицу целиком.

Сейчас достаточно большой выбор разнообразных куриных маринадов. Однако уверяем, что варианта проще вы не найдете, ведь для этого рецепта вам нужно всего пара ингредиентов. Smak рассказывает, что готовить в таком маринаде можно как курицу целиком, так и отдельно куриные голени, бедра или окорочка. С ним можно курицу запекать и в духовке, и в мультиварке, и на мангале.

Как приготовить кефирный маринад для курицы

Ингредиенты:

курица – 800 г;

кефир – 75 мл;

соль – 3 г;

приправы – по вкусу;

перец черный — по вкусу.

Способ приготовления:

Курицу промыть, разрубить на порционные куски. Посыпать солью и щедро посыпать приправами для курицы. Кусочки курицы переложите в емкость для маринования и залить кефиром, чтобы он полностью покрыл мясо. Оставить мариноваться минимум на 2 часа. Переместите курицу в огнеупорную форму вместе с маринадом и запеките при 180 градусах около часа до румяной корочки.

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