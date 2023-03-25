"Лисичка": яркий салат без мяса и яиц за 5 минут

Не все догадаются, что в составе

Нет предела человеческой фантазии. Кулинары постоянно упражняются в выдумках – то придумают необычный салат с жареным картофелем, то смешают свеклу с апельсином и причудливой заправкой.

Trserial рекомендует попробовать приготовить яркий, ароматный и поистине необычный салат. Интересно наблюдать за теми, кто пробует его впервые – ведь не у всех получается по вкусу догадаться, какие продукты входят в его состав.

Ингредиенты:

Морковь сырая – 300 г

Сыр – 160-180 г

Чеснок – 4 зубчика

Черный молотый перец – по вкусу

Майонез – 3 полных ст. ложки

Приготовление:

Выбираем большую и сочную морковь. Моем, чистим и натираем на большой терке. На той же терке натираем колбасный сыр. Именно этот ингредиент придаст салату легкий копченый аромат и вкус. Перетираем и добавляем чеснок. Здесь его достаточно много. Конечно, количество можно регулировать по своему усмотрению, но чем больше чеснока — тем богаче и пикантнее вкус салата. Солим, перчим, заправляем салат майонезом и перемешиваем.

Такой салат можно есть сразу, а можно дать ему настояться – за какие-то два часа чеснок и майонез полностью пропитают морковь. Также можете приготовить вкусный немецкий салат, который можно мазать на бутерброды.