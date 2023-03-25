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"Лисичка": яркий салат без мяса и яиц за 5 минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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На вид – просто морковь с чесноком, но внутри скрывается нечто особенное
На вид – просто морковь с чесноком, но внутри скрывается нечто особенное. Фото Podobaika.com

Не все догадаются, что в составе

Нет предела человеческой фантазии. Кулинары постоянно упражняются в выдумках – то придумают необычный салат с жареным картофелем, то смешают свеклу с апельсином и причудливой заправкой.

Trserial рекомендует попробовать приготовить яркий, ароматный и поистине необычный салат. Интересно наблюдать за теми, кто пробует его впервые – ведь не у всех получается по вкусу догадаться, какие продукты входят в его состав.

Ингредиенты:

  • Морковь сырая – 300 г
  • Сыр – 160-180 г
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Майонез – 3 полных ст. ложки

Приготовление:

  1. Выбираем большую и сочную морковь. Моем, чистим и натираем на большой терке. На той же терке натираем колбасный сыр. Именно этот ингредиент придаст салату легкий копченый аромат и вкус.
  2. Перетираем и добавляем чеснок. Здесь его достаточно много. Конечно, количество можно регулировать по своему усмотрению, но чем больше чеснока — тем богаче и пикантнее вкус салата.
  3. Солим, перчим, заправляем салат майонезом и перемешиваем.

Такой салат можно есть сразу, а можно дать ему настояться – за какие-то два часа чеснок и майонез полностью пропитают морковь. Также можете приготовить вкусный немецкий салат, который можно мазать на бутерброды.

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#Рецепт #Салат #Чеснок