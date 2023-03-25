"Лисичка": яркий салат без мяса и яиц за 5 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Не все догадаются, что в составе
Нет предела человеческой фантазии. Кулинары постоянно упражняются в выдумках – то придумают необычный салат с жареным картофелем, то смешают свеклу с апельсином и причудливой заправкой.
Trserial рекомендует попробовать приготовить яркий, ароматный и поистине необычный салат. Интересно наблюдать за теми, кто пробует его впервые – ведь не у всех получается по вкусу догадаться, какие продукты входят в его состав.
Ингредиенты:
- Морковь сырая – 300 г
- Сыр – 160-180 г
- Чеснок – 4 зубчика
- Черный молотый перец – по вкусу
- Майонез – 3 полных ст. ложки
Приготовление:
- Выбираем большую и сочную морковь. Моем, чистим и натираем на большой терке. На той же терке натираем колбасный сыр. Именно этот ингредиент придаст салату легкий копченый аромат и вкус.
- Перетираем и добавляем чеснок. Здесь его достаточно много. Конечно, количество можно регулировать по своему усмотрению, но чем больше чеснока — тем богаче и пикантнее вкус салата.
- Солим, перчим, заправляем салат майонезом и перемешиваем.
Такой салат можно есть сразу, а можно дать ему настояться – за какие-то два часа чеснок и майонез полностью пропитают морковь. Также можете приготовить вкусный немецкий салат, который можно мазать на бутерброды.