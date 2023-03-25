Добавьте к сельди два ингредиента – и рыбка будет невероятной
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Простая пропорция для засолки рыбы
Селедка – это продукт из базовой продуктовой корзины украинцев. Из нее можно приготовить множество блюд, например вкусный и сочный форшмак.
Впрочем, пока еще прохладно, стоит побаловать себя классической маринованной сельдью. Ее легко засолить дома, взяв только рыбу и два ингредиента.
Рыба – это отдельный разговор. Она обязательно должна быть качественной. С плохим сырьем посол точно не удастся. Подробности и пропорцию рецепта рассказывает ProstoWay.
Ингредиенты:
- Сельдь
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 0,5 ст. л.
Способ приготовления:
- Сельдь нужно почистить и вытереть насухо салфеткой или бумагой, но не мыть — лишняя влага не даст филе равномерно просолеть.
- Натрите рыбу солью и сахаром, закройте пленкой или положите в контейнер и отправьте в холодильник. Через несколько часов она будет готова к употреблению.
Что касается масла и лука, то их следует добавлять перед подачей. Луковый сок может дать неприятную горечь, а масло помешает рыбе равномерно просолиться. Кстати, лук к блюду тоже можно замариновать – так будет еще вкуснее.