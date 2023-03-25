Укр

Добавьте к сельди два ингредиента – и рыбка будет невероятной

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Классический бабушкин рецепт
Классический бабушкин рецепт. Фото List.in.ua

Простая пропорция для засолки рыбы

Селедка – это продукт из базовой продуктовой корзины украинцев. Из нее можно приготовить множество блюд, например вкусный и сочный форшмак.

Впрочем, пока еще прохладно, стоит побаловать себя классической маринованной сельдью. Ее легко засолить дома, взяв только рыбу и два ингредиента.

Рыба – это отдельный разговор. Она обязательно должна быть качественной. С плохим сырьем посол точно не удастся. Подробности и пропорцию рецепта рассказывает ProstoWay.

Ингредиенты:

  • Сельдь
  • соль – 1 ст. л.
  • сахар – 0,5 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Сельдь нужно почистить и вытереть насухо салфеткой или бумагой, но не мыть — лишняя влага не даст филе равномерно просолеть.
  2. Натрите рыбу солью и сахаром, закройте пленкой или положите в контейнер и отправьте в холодильник. Через несколько часов она будет готова к употреблению.

Что касается масла и лука, то их следует добавлять перед подачей. Луковый сок может дать неприятную горечь, а масло помешает рыбе равномерно просолиться. Кстати, лук к блюду тоже можно замариновать – так будет еще вкуснее.

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#Рецепт #Селедка