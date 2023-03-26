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Как приготовить идеальный постный борщ: один ингредиент сделает блюдо незабываемым

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Удивительный постный борщ с вяленой грушей
Удивительный постный борщ с вяленой грушей. Фото cookpad.com

Всего один ингредиент — и он "зазвучит" по-новому

Борщ — универсальное блюдо, и рецептов его — великое множество. Чего стоит только одесский с карасями — любимое блюдо Тараса Шевченко.

Безусловно, у каждого есть свои секреты приготовления борща. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает весьма необычный рецепт — постный с вяленой грушей. Именно груша делает это блюдо таким удивительным. А для насыщенности вкуса надо дать ему настояться хотя бы час.

Как приготовить постный борщ с вяленой грушей

Ингредиенты:

  • 2 л воды;
  • 1 свекла среднего размера;
  • 1 большая луковица;
  • 1 большая морковь;
  • 2 картофелины среднего размера;
  • 150 г белокочанной капусты;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • 2 вяленые груши;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 2 лавровых листа;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. подсолнечного масла для жарки;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Среднего размера свеклу помойте, заверните в фольгу и положите в духовку на 90 минут. Дайте остыть, очистите и натрите на крупной терке.
  2. Натрите большую морковку, порежьте мелкими кубиками лук, обжарьте в течении в течение 3 минут. Добавьте натертую свеклу и жарьте еще 2 минуты. Всыпьте в сковороду 1 ст. л. сахара и выложите 2 ст. л. томатной пасты. Перемешайте и тушите еще 2 минуты.
  3. Очистите 2 картофелины среднего размера и нарежьте небольшими кубиками. Влейте в кастрюлю 2 л воды и выложите картофель. Добавьте 2 лавровых листа и немного соли. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите еще 5 минут.
  4. Мелко порежьте 150 г белокочанной капусты. Добавьте в кастрюлю и варите 15 минут. После добавьте овощную зажарку.
  5. Нарежьте тонкими слайсами 2 вяленые груши, выложите в кастрюлю. Посолите, поперчите и варите еще 7 минут. В конце добавьте мелко порезанные 2 зубчика чеснока.

Если вы не знаете, чем разнообразить свое меню в пост, можно приготовить постные картофельные зразы с грибами. К тому же, его приготовление не займпет много времени.

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