Как приготовить идеальный постный борщ: один ингредиент сделает блюдо незабываемым

Всего один ингредиент — и он "зазвучит" по-новому

Борщ — универсальное блюдо, и рецептов его — великое множество. Чего стоит только одесский с карасями — любимое блюдо Тараса Шевченко.

Безусловно, у каждого есть свои секреты приготовления борща. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает весьма необычный рецепт — постный с вяленой грушей. Именно груша делает это блюдо таким удивительным. А для насыщенности вкуса надо дать ему настояться хотя бы час.

Как приготовить постный борщ с вяленой грушей

Ингредиенты:

2 л воды;

1 свекла среднего размера;

1 большая луковица;

1 большая морковь;

2 картофелины среднего размера;

150 г белокочанной капусты;

2 ст. л. томатной пасты;

2 вяленые груши;

1 ст. л. сахара;

2 лавровых листа;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. подсолнечного масла для жарки;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Среднего размера свеклу помойте, заверните в фольгу и положите в духовку на 90 минут. Дайте остыть, очистите и натрите на крупной терке. Натрите большую морковку, порежьте мелкими кубиками лук, обжарьте в течении в течение 3 минут. Добавьте натертую свеклу и жарьте еще 2 минуты. Всыпьте в сковороду 1 ст. л. сахара и выложите 2 ст. л. томатной пасты. Перемешайте и тушите еще 2 минуты. Очистите 2 картофелины среднего размера и нарежьте небольшими кубиками. Влейте в кастрюлю 2 л воды и выложите картофель. Добавьте 2 лавровых листа и немного соли. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите еще 5 минут. Мелко порежьте 150 г белокочанной капусты. Добавьте в кастрюлю и варите 15 минут. После добавьте овощную зажарку. Нарежьте тонкими слайсами 2 вяленые груши, выложите в кастрюлю. Посолите, поперчите и варите еще 7 минут. В конце добавьте мелко порезанные 2 зубчика чеснока.

Если вы не знаете, чем разнообразить свое меню в пост, можно приготовить постные картофельные зразы с грибами. К тому же, его приготовление не займпет много времени.