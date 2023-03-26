Как в лучших кофейнях города: топ-3 рецепта вкуснейшего кофе для бодрого воскресного утра
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Просыпаемся по утрам с удовольствием
Что может быть лучше воскресного утра с любымим напитком? Неспешно проснуться, заварить ароматній кофе и наслаждаться валянием в кровати?
Кофе — это напиток, в котором есть душа. И каждый рецепт от Jisty это подтверждает.
Рецепты ароматного и крепкого кофе
Кофе с корицей по-голландски
Ингредиенты:
- 150 мл натурального кофе;
- 1 ст. ложка густых сливок;
- 1 палочка корицы (или 0,5 ч. ложки молотой);
- 0,5 ч. ложки сливочного масла;
- сахар по вкусу.
Как приготовить:
- Сварить кофе в турке или кофейном аппарате.
- Кофейную чашку облить кипятком, положить в нее палочку корицы, налить готовый горячий кофе.
- Влить сливки и добавить сахар по вкусу.
- Сверху положить кусочек сливочного масла.
Французский кофейный пунш
Ингредиенты:
- 4 ст. ложки молотого кофе;
- 250 мл воды;
- 25 мл абрикосового бренди;
- 60 мл яблочного бренди кавальдос;
- 1 ст. ложка жирных сливок;
- 3 ч. ложки сахара.
Как приготовить:
- Сварить натуральный кофе любым способом, добавить сахар.
- Смешать абрикосовый бренди и кавальдос, и немного нагреть эту смесь на слабом огне.
- В предварительно нагретую широкую чашку влить кофе, добавить к нему смесь бренди и перемешать.
- Круговыми движениями добавить в напиток сливки и выпить.
Кофе с апельсиновым соком "Солнечная цитринка"
Ингредиенты:
- 2 ч. ложки натурального свежемолотого кофе;
- 150 мл воды;
- 1 апельсин;
- 1 небольшой лимон;
- взбитые сливки;
- сахар по вкусу.
Как приготовить:
- В 150 мл воды сварить кофе в любой способ. Если варили в турке, кофе необходимо процедить и охладить.
- Из апельсина выжать 1 столовую ложку сока, а из лимона – 1 чайную ложку.
- В высокий стакан влить кофейную основу, добавить туда сок лимона и апельсина и тщательно перемешать. На поверхность напитка положить шапочку из взбитых сливок и посыпать апельсиной цедрой. Подавать с соломинкой.
А вот детей можно порадовать какао по необычному рецепту. Кстати, из него можно даже сделать вкусный десерт.