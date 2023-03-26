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Как в лучших кофейнях города: топ-3 рецепта вкуснейшего кофе для бодрого воскресного утра

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Бодрящий кофе
Бодрящий кофе. Фото agronews.ua

Просыпаемся по утрам с удовольствием

Что может быть лучше воскресного утра с любымим напитком? Неспешно проснуться, заварить ароматній кофе и наслаждаться валянием в кровати?

Кофе — это напиток, в котором есть душа. И каждый рецепт от Jisty это подтверждает.

Рецепты ароматного и крепкого кофе

Кофе с корицей по-голландски

Ингредиенты:

  • 150 мл натурального кофе;
  • 1 ст. ложка густых сливок;
  • 1 палочка корицы (или 0,5 ч. ложки молотой);
  • 0,5 ч. ложки сливочного масла;
  • сахар по вкусу.

Как приготовить:

  1. Сварить кофе в турке или кофейном аппарате.
  2. Кофейную чашку облить кипятком, положить в нее палочку корицы, налить готовый горячий кофе.
  3. Влить сливки и добавить сахар по вкусу.
  4. Сверху положить кусочек сливочного масла.

Французский кофейный пунш

Ингредиенты:

  • 4 ст. ложки молотого кофе;
  • 250 мл воды;
  • 25 мл абрикосового бренди;
  • 60 мл яблочного бренди кавальдос;
  • 1 ст. ложка жирных сливок;
  • 3 ч. ложки сахара.

Как приготовить:

  1. Сварить натуральный кофе любым способом, добавить сахар.
  2. Смешать абрикосовый бренди и кавальдос, и немного нагреть эту смесь на слабом огне.
  3. В предварительно нагретую широкую чашку влить кофе, добавить к нему смесь бренди и перемешать.
  4. Круговыми движениями добавить в напиток сливки и выпить.

Кофе с апельсиновым соком "Солнечная цитринка"

Ингредиенты:

  • 2 ч. ложки натурального свежемолотого кофе;
  • 150 мл воды;
  • 1 апельсин;
  • 1 небольшой лимон;
  • взбитые сливки;
  • сахар по вкусу.

Как приготовить:

  1. В 150 мл воды сварить кофе в любой способ. Если варили в турке, кофе необходимо процедить и охладить.
  2. Из апельсина выжать 1 столовую ложку сока, а из лимона – 1 чайную ложку.
  3. В высокий стакан влить кофейную основу, добавить туда сок лимона и апельсина и тщательно перемешать. На поверхность напитка положить шапочку из взбитых сливок и посыпать апельсиной цедрой. Подавать с соломинкой.

А вот детей можно порадовать какао по необычному рецепту. Кстати, из него можно даже сделать вкусный десерт.

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#Рецепт #Кофе #Бодрость