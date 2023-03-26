Как в лучших кофейнях города: топ-3 рецепта вкуснейшего кофе для бодрого воскресного утра

Просыпаемся по утрам с удовольствием

Что может быть лучше воскресного утра с любымим напитком? Неспешно проснуться, заварить ароматній кофе и наслаждаться валянием в кровати?

Кофе — это напиток, в котором есть душа. И каждый рецепт от Jisty это подтверждает.

Рецепты ароматного и крепкого кофе

Кофе с корицей по-голландски

Ингредиенты:

150 мл натурального кофе;

1 ст. ложка густых сливок;

1 палочка корицы (или 0,5 ч. ложки молотой);

0,5 ч. ложки сливочного масла;

сахар по вкусу.

Как приготовить:

Сварить кофе в турке или кофейном аппарате. Кофейную чашку облить кипятком, положить в нее палочку корицы, налить готовый горячий кофе. Влить сливки и добавить сахар по вкусу. Сверху положить кусочек сливочного масла.

Французский кофейный пунш

Ингредиенты:

4 ст. ложки молотого кофе;

250 мл воды;

25 мл абрикосового бренди;

60 мл яблочного бренди кавальдос;

1 ст. ложка жирных сливок;

3 ч. ложки сахара.

Как приготовить:

Сварить натуральный кофе любым способом, добавить сахар. Смешать абрикосовый бренди и кавальдос, и немного нагреть эту смесь на слабом огне. В предварительно нагретую широкую чашку влить кофе, добавить к нему смесь бренди и перемешать. Круговыми движениями добавить в напиток сливки и выпить.

Кофе с апельсиновым соком "Солнечная цитринка"

Ингредиенты:

2 ч. ложки натурального свежемолотого кофе;

150 мл воды;

1 апельсин;

1 небольшой лимон;

взбитые сливки;

сахар по вкусу.

Как приготовить:

В 150 мл воды сварить кофе в любой способ. Если варили в турке, кофе необходимо процедить и охладить. Из апельсина выжать 1 столовую ложку сока, а из лимона – 1 чайную ложку. В высокий стакан влить кофейную основу, добавить туда сок лимона и апельсина и тщательно перемешать. На поверхность напитка положить шапочку из взбитых сливок и посыпать апельсиной цедрой. Подавать с соломинкой.

А вот детей можно порадовать какао по необычному рецепту. Кстати, из него можно даже сделать вкусный десерт.