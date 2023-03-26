Старинный украинский десерт: рецепт печеных яблок как у бабушки

Их обязательно оценят как дети, так и взрослые

Сочное и хрустящее яблоко, его сладкий аромат и вкус сплошное наслаждение. Если добавить их в выпечку, получится невероятный десерт. А чтобы вспомнить вкус детства, можно их запечь.

Это не только такой любимый, но и полезный десерт. В печеных яблоках есть много витаминов и полезных веществ, их можно кушать тем, у кого проблемы с ЖКТ. А еще при запекании в яблоках образуется пектин — он способствует выведению лишнего холестерина и улучшает пищеварение. Десерт любят есть во время похудения.

Рецепт десерта несложный. Кстати, Shefkuhar утверждает что яблоки на этот десерт можно брать любого сорта.

Как приготовить печеные яблока с медом и орехами

Ингредиенты:

средние яблоки – 4 шт.;

грецкие орехи – 20 г;

изюм – 40 г;

мед – 2 полных ст. л.;

корица – 0,5 ч. л.

Как приготовить:

Выпойте яблоки и просушите бумажным полотенцем. С каждого яблока снимите "шляпку" с хвостиком. Вырежьте сердцевину так, чтобы образовался объем для начинки. Это удобно сделать маленьким ножом. Для начинки в миске смешайте изюм, 2 полных ст. л. меда, несколько грецких орехов и 0,5 ч. л. корицы. Равномерно распределите эту смесь по каждому яблоку. Сверху посыпьте корицей и закройте "шляпкой" с хвостиком. Посыпьте корицей и закрыть "шляпкой" с хвостиком. Яблоки можно смазать небольшим количеством меда или сиропа. Выложите в неглубокую форму и запекайте около 40 минут. Маленькие яблоки запекутся через 30 минут, большим понадобится около часа.

Ранее "Телеграф" делился рецептом яблочных фриттеров. Это популярное американское блюдо можно готовить близким на завтрак.