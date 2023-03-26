Старинный украинский десерт: рецепт печеных яблок как у бабушки
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Их обязательно оценят как дети, так и взрослые
Сочное и хрустящее яблоко, его сладкий аромат и вкус сплошное наслаждение. Если добавить их в выпечку, получится невероятный десерт. А чтобы вспомнить вкус детства, можно их запечь.
Это не только такой любимый, но и полезный десерт. В печеных яблоках есть много витаминов и полезных веществ, их можно кушать тем, у кого проблемы с ЖКТ. А еще при запекании в яблоках образуется пектин — он способствует выведению лишнего холестерина и улучшает пищеварение. Десерт любят есть во время похудения.
Рецепт десерта несложный. Кстати, Shefkuhar утверждает что яблоки на этот десерт можно брать любого сорта.
Как приготовить печеные яблока с медом и орехами
Ингредиенты:
- средние яблоки – 4 шт.;
- грецкие орехи – 20 г;
- изюм – 40 г;
- мед – 2 полных ст. л.;
- корица – 0,5 ч. л.
Как приготовить:
- Выпойте яблоки и просушите бумажным полотенцем.
- С каждого яблока снимите "шляпку" с хвостиком. Вырежьте сердцевину так, чтобы образовался объем для начинки. Это удобно сделать маленьким ножом.
- Для начинки в миске смешайте изюм, 2 полных ст. л. меда, несколько грецких орехов и 0,5 ч. л. корицы.
- Равномерно распределите эту смесь по каждому яблоку. Сверху посыпьте корицей и закройте "шляпкой" с хвостиком. Посыпьте корицей и закрыть "шляпкой" с хвостиком. Яблоки можно смазать небольшим количеством меда или сиропа.
- Выложите в неглубокую форму и запекайте около 40 минут. Маленькие яблоки запекутся через 30 минут, большим понадобится около часа.
Ранее "Телеграф" делился рецептом яблочных фриттеров. Это популярное американское блюдо можно готовить близким на завтрак.